Как экономно собрать ребенка в школу: украинцы поделились советами

В преддверии 1 сентября на родителей украинских школьников свалились дополнительные траты, причем немалые. Далеко не все готовы выделить 4-5 тысяч из семейного бюджета на сборы ребенка в школу, что уж говорить о родителях нескольких школьников. Но есть и те, кто умудряется покупать качественные, а часто и дорогие брендовые вещи для детей за 50-200 гривен, укладываясь в бюджет до 2,5 тысяч. И тут в ход идут не только секонд-хенды, но и совместные покупки на иностранных сайтах, форумы и даже "аукционы" детской одежды.

OBOZREVATEL пообщался с родителями, которые рассказали, как собрать ребенка в школу, потратив минимум денег.

Как экономно собрать в школу мальчика

Рубашки

Купить рубашку дешево можно в секонд-хенде. Если мальчик активный, их нужно много, потому что они все время пачкаются. Нужны рубашки с коротким и длинным рукавом.

В зависимости от дня недели и магазина их можно купить по цене от 7 до 90 грн.

Футболки

А вот за футболкой в секонд-хенд можно и не идти. В том же магазине Waikiki данный элемент одежды стоит столько же, сколько и в "Хумане", где продают подержанные вещи, а иногда и дешевле (новую за 140 грн против 180 грн за б/у).

Футболки по 74-119 грн lcwaikiki.ua

Штаны

Штаны покупаются как в секонд-хендах (около 200 грн, а если на вес – около 100 грн), так и в магазинах масс-маркета. К примеру, в Waikiki часто можно попасть на акции и купить одну пару за 480 грн, а вторую за 256 грн. Покупать что-то дороже (800 грн) часто нет смысла – на активном школьнике штаны "убиваются" очень быстро.

Пиджак

Б/у пиджак можно найти на сайте объявлений за 100-150 грн. Впрочем, если попытаться дополнительно сэкономить, этот элемент одежды можно заменить свитером или кофтой, которая обойдется до 100 грн.

Кеды/кроссовки

Тут также все зависит от того, насколько аккуратно школьник носит вещи. Если дорогие и дешевые кроссовки изнашиваются одинаково быстро, можно покупать в магазинах типа "Конфискат". Там обувь можно приобрести в пределах 340 грн.

Также можно найти хорошие скидки и в более дорогих магазинах. К примеру, во время акций в "Спортмастере" кроссовки за 1799 грн можно купить за 650 грн.

Туфли и ботинки есть смысл искать в магазинах украинских фабрик (цена – примерно 1000-1300 грн). Там же продаются и реплики брендовой спортивной обуви вроде Vans, Adidas Superstar.

Спортивный костюм

Такой товар можно найти на OLX или в группах продавцов в Viber. Костюмы брендов Livergy и Esmara можно купить примерно за 380 грн.

Три пары спортивных брюк за 510 грн next.ua

Рюкзак

Рюкзаки в среднем можно приобрести за 300-400 грн. Родители рассказывают, что за 450 грн получится купить реплику "швейцарского" рюкзака Swissgear.

Как экономно собрать в школу девочку

Сарафан

Юбку для девочки младших классов можно купить в секонд-хенде, причем, найти товар хороших брендов вроде George или Next.

Кофты

Такую одежду можно купить в магазинах масс-маркета вроде Sinsay – за 140 грн.

Футболки

Такие вещи часто покупают у других родителей. У них тоже попадается брендовая одежда. Б/У футболка обойдется в 15 грн.

Обувь

Обувь родители покупают в основном новую (в том же Reserved можно найти за 300 грн). Еще дешевле обувь продают в группах Viber вроде "Продавалка". Одна из собеседниц OBOZREVATEL рассказала, что купила так несколько пар за 25 грн каждую, в частности, детские кроссовки Adidas.

Новые босоножки за 300 грн

Новые кеды за 300 грн

Подержанные кроссовки для девочки за 25 грн

Рюкзак

Рюкзаки также можно искать на распродажах в интернете. К примеру, на "Розетке" рюкзак Kite для девочки во время акций можно было купить за чуть больше, чем 500 гривен.

Как еще можно экономить на одежде

Поиск распродаж и акций на иностранных сайтах

Одежду по хорошей цене можно найти на иностранных сайтах вроде Asda. К примеру, 10 пар носков там можно купить за 3 фунта (около 110 гривен), или 10 трусов за $2,5 (чуть меньше 70 грн). А две пары шорт для физкультуры – за $4 (около 110 грн).

На каких именно сайтах искать и как там покупать, можно узнать на родительских форумах – многие люди внимательно следят за скидками и могут посоветовать, где в конкретный момент идут распродажи.

Детская одежда на иностранных сайтах asda.com

Совместные покупки (СП)

Их смысл в том, что родители в складчину выкупают одежду или обувь по оптовым ценам, но сразу весь размерный ряд. Тут есть риск, что если кто-то ошибется с замерами, то потом придется купленное перепродавать и "пристраивать". Но это все равно дешевле, чем покупать где-либо в магазинах.

Сайты Kidstaff и Kashalot

Бюджетную одежду для девочек, особенно младшей школы, часто покупают на "форумах мамочек" вроде Kidstaff или на аукционе Kashalot. И там, и там родители продают как новые вещи, так и подержанные хорошего качества (но все зависит от продавца и удачи).

На Kidstaff продавцы просто дают объявления и называют свою цену. На Kashalot происходят торги, при чем очень часто одежда уходит за смешные суммы – от 5 гривен.

Аукцион на форуме за 40 грн kashalot.com

Стоимость покупок школьной одежды kashalot.com

Школьная одежда на Kidstaff kidstaff.com.ua

Школьная форма на Kidstaff kidstaff.com.ua

Дешевая одежда для школьников kidstaff.com.ua

Группы в Viber

В Viber есть много сообществ, где родители или просто частные продавцы недорого сбывают вещи. Правда, попасть в них не слишком просто – в большинстве случаев нужно приглашение или чтобы кто-то добавил вас в чат.

Обмен вещами

Еще один способ сэкономить – обмен вещами между мамами. К примеру, когда малоношенную одежду от старшей девочки отдают младшей.

Как сэкономить на канцтоварах

Один из вариантов купить тетради, ручки и карандаши дешевле – организовать оптовую закупку на весь класс.

Если решать этот вопрос самостоятельно, то можно просто купить несколько пачек самых простых тетрадей, наборов ручек и карандашей в "Ашане" или любом другом крупном магазине (том же АТБ).

На самом ли деле выгодны школьные ярмарки

К слову, многие родители не рассматривают школьные ярмарки как способ сэкономить. Цены, по их словам, там очень кусаются.

"За блузку отдавать 150-200-300 гривен я не готова. Юбки еще в прошлом году стоили от 300 гривен. Такое мне не подходит. Я стараюсь сэкономить и у меня это получается. У дочки очень большой гардероб, есть разные цвета, которые можно комбинировать. Выбирай – не хочу", – рассказала OBOZREVATEL жительница Днепра Александра.

Хороший вариант – самому делать для одежды различные аксессуары, брошки. С их помощью даже обычная белая блузка может выглядеть интересно и по-новому.

С Александрой согласилась мама школьника из Кропивницкого Валентина: "Экономить можно, было бы желание. Понятно, что если у мамы один выходной в месяц, она поедет на рынок или на школьную ярмарку, где можно быстро и в одной точке купить все. Но если есть время не спешить, покупать что-то на будущее на иностранных сайтах, то в итоге выгода будет ощутимая".