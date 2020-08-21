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Как экономно собрать ребенка в школу: украинцы поделились советами

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Личные финансы
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Как экономно собрать ребенка в школу в Украине

Как экономно собрать ребенка в школу в Украине.

В преддверии 1 сентября на родителей украинских школьников свалились дополнительные траты, причем немалые. Далеко не все готовы выделить 4-5 тысяч из семейного бюджета на сборы ребенка в школу, что уж говорить о родителях нескольких школьников. Но есть и те, кто умудряется покупать качественные, а часто и дорогие брендовые вещи для детей за 50-200 гривен, укладываясь в бюджет до 2,5 тысяч. И тут в ход идут не только секонд-хенды, но и совместные покупки на иностранных сайтах, форумы и даже "аукционы" детской одежды.

OBOZREVATEL пообщался с родителями, которые рассказали, как собрать ребенка в школу, потратив минимум денег.

Как экономно собрать в школу мальчика

  • Рубашки

Купить рубашку дешево можно в секонд-хенде. Если мальчик активный, их нужно много, потому что они все время пачкаются. Нужны рубашки с коротким и длинным рукавом.

В зависимости от дня недели и магазина их можно купить по цене от 7 до 90 грн.

  • Футболки

А вот за футболкой в секонд-хенд можно и не идти. В том же магазине Waikiki данный элемент одежды стоит столько же, сколько и в "Хумане", где продают подержанные вещи, а иногда и дешевле (новую за 140 грн против 180 грн за б/у).

Футболки по 74-119 грн

Футболки по 74-119 грн lcwaikiki.ua

  • Штаны

Штаны покупаются как в секонд-хендах (около 200 грн, а если на вес – около 100 грн), так и в магазинах масс-маркета. К примеру, в Waikiki часто можно попасть на акции и купить одну пару за 480 грн, а вторую за 256 грн. Покупать что-то дороже (800 грн) часто нет смысла – на активном школьнике штаны "убиваются" очень быстро.

  • Пиджак

Б/у пиджак можно найти на сайте объявлений за 100-150 грн. Впрочем, если попытаться дополнительно сэкономить, этот элемент одежды можно заменить свитером или кофтой, которая обойдется до 100 грн.

  • Кеды/кроссовки

Тут также все зависит от того, насколько аккуратно школьник носит вещи. Если дорогие и дешевые кроссовки изнашиваются одинаково быстро, можно покупать в магазинах типа "Конфискат". Там обувь можно приобрести в пределах 340 грн.

Также можно найти хорошие скидки и в более дорогих магазинах. К примеру, во время акций в "Спортмастере" кроссовки за 1799 грн можно купить за 650 грн.

Туфли и ботинки есть смысл искать в магазинах украинских фабрик (цена – примерно 1000-1300 грн). Там же продаются и реплики брендовой спортивной обуви вроде Vans, Adidas Superstar.

  • Спортивный костюм

Такой товар можно найти на OLX или в группах продавцов в Viber. Костюмы брендов Livergy и Esmara можно купить примерно за 380 грн.

Три пары спортивных брюк за 510 грн

Три пары спортивных брюк за 510 грн next.ua

  • Рюкзак

Рюкзаки в среднем можно приобрести за 300-400 грн. Родители рассказывают, что за 450 грн получится купить реплику "швейцарского" рюкзака Swissgear.

Как экономно собрать в школу девочку

  • Сарафан

Юбку для девочки младших классов можно купить в секонд-хенде, причем, найти товар хороших брендов вроде George или Next.

  • Кофты

Такую одежду можно купить в магазинах масс-маркета вроде Sinsay – за 140 грн.

  • Футболки

Такие вещи часто покупают у других родителей. У них тоже попадается брендовая одежда. Б/У футболка обойдется в 15 грн.

  • Обувь

Обувь родители покупают в основном новую (в том же Reserved можно найти за 300 грн). Еще дешевле обувь продают в группах Viber вроде "Продавалка". Одна из собеседниц OBOZREVATEL рассказала, что купила так несколько пар за 25 грн каждую, в частности, детские кроссовки Adidas.

Новые босоножки за 300 грн

Новые босоножки за 300 грн

Новые кеды за 300 грн

Новые кеды за 300 грн

Подержанные кроссовки для девочки за 25 грн

Подержанные кроссовки для девочки за 25 грн

  • Рюкзак

Рюкзаки также можно искать на распродажах в интернете. К примеру, на "Розетке" рюкзак Kite для девочки во время акций можно было купить за чуть больше, чем 500 гривен.

Как еще можно экономить на одежде

  • Поиск распродаж и акций на иностранных сайтах

Одежду по хорошей цене можно найти на иностранных сайтах вроде Asda. К примеру, 10 пар носков там можно купить за 3 фунта (около 110 гривен), или 10 трусов за $2,5 (чуть меньше 70 грн). А две пары шорт для физкультуры – за $4 (около 110 грн).

На каких именно сайтах искать и как там покупать, можно узнать на родительских форумах – многие люди внимательно следят за скидками и могут посоветовать, где в конкретный момент идут распродажи.

Детская одежда на иностранных сайтах

Детская одежда на иностранных сайтах asda.com

  • Совместные покупки (СП)

Их смысл в том, что родители в складчину выкупают одежду или обувь по оптовым ценам, но сразу весь размерный ряд. Тут есть риск, что если кто-то ошибется с замерами, то потом придется купленное перепродавать и "пристраивать". Но это все равно дешевле, чем покупать где-либо в магазинах.

  • Сайты Kidstaff и Kashalot

Бюджетную одежду для девочек, особенно младшей школы, часто покупают на "форумах мамочек" вроде Kidstaff или на аукционе Kashalot. И там, и там родители продают как новые вещи, так и подержанные хорошего качества (но все зависит от продавца и удачи).

На Kidstaff продавцы просто дают объявления и называют свою цену. На Kashalot происходят торги, при чем очень часто одежда уходит за смешные суммы – от 5 гривен.

Аукцион на форуме за 40 грн

Аукцион на форуме за 40 грн kashalot.com

Стоимость покупок школьной одежды

Стоимость покупок школьной одежды kashalot.com

Школьная одежда на Kidstaff

Школьная одежда на Kidstaff kidstaff.com.ua

Школьная форма на Kidstaff

Школьная форма на Kidstaff kidstaff.com.ua

Дешевая одежда для школьников

Дешевая одежда для школьников kidstaff.com.ua

  • Группы в Viber

В Viber есть много сообществ, где родители или просто частные продавцы недорого сбывают вещи. Правда, попасть в них не слишком просто – в большинстве случаев нужно приглашение или чтобы кто-то добавил вас в чат.

  • Обмен вещами

Еще один способ сэкономить – обмен вещами между мамами. К примеру, когда малоношенную одежду от старшей девочки отдают младшей.

Как сэкономить на канцтоварах

Один из вариантов купить тетради, ручки и карандаши дешевле – организовать оптовую закупку на весь класс.

Если решать этот вопрос самостоятельно, то можно просто купить несколько пачек самых простых тетрадей, наборов ручек и карандашей в "Ашане" или любом другом крупном магазине (том же АТБ).

На самом ли деле выгодны школьные ярмарки

К слову, многие родители не рассматривают школьные ярмарки как способ сэкономить. Цены, по их словам, там очень кусаются.

"За блузку отдавать 150-200-300 гривен я не готова. Юбки еще в прошлом году стоили от 300 гривен. Такое мне не подходит. Я стараюсь сэкономить и у меня это получается. У дочки очень большой гардероб, есть разные цвета, которые можно комбинировать. Выбирай – не хочу", – рассказала OBOZREVATEL жительница Днепра Александра.

Хороший вариант – самому делать для одежды различные аксессуары, брошки. С их помощью даже обычная белая блузка может выглядеть интересно и по-новому.

С Александрой согласилась мама школьника из Кропивницкого Валентина: "Экономить можно, было бы желание. Понятно, что если у мамы один выходной в месяц, она поедет на рынок или на школьную ярмарку, где можно быстро и в одной точке купить все. Но если есть время не спешить, покупать что-то на будущее на иностранных сайтах, то в итоге выгода будет ощутимая".

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