Как будут повышать пенсии в 2021 году в Украине: в Минсоце показали календарь

Пенсию в Украине в 2021 году будут повышать каждые несколько месяцев. Первое увеличение выплат запланировано на 1 января.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Украинского радио" в пятницу, 25 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы; начало с 7 мин 50 с).

В январе повышается минимальная заработная плата – до 6000 грн. Согласно стандарту, 40% от зарплаты – стандарт минимальной пенсии для людей 65 лет при полном стаже.

Как будут повышать пенсию в 2021 году

С 1 января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн.

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющие стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре будет повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.

"У нас есть календарь повышения пенсий. Теперь мы считаем, как будем обеспечивать это финансово. Будем гарантировать поддержку Пенсионного фонда со стороны бюджета. Но главное сейчас – показать людям календарь, чтобы они знали, что государство о них заботится", – подытожила Лазебная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то она имеет право на временную социальную помощь от государства.

В Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021 году достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.