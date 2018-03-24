Как авиакомпании обманывают украинцев: эксперт раскрыл детали

Пассажиры авиакомпаний в Украине нередко сталкиваются с тем, что от них скрывают их права, когда речь идет об отмене/задержке рейсов или отказе от перевозки. Между тем, они вправе требовать компенсацию от авиакомпании.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.

"Надо четко определиться, по какой причине пассажир не был допущен на рейс. Если это овербукинг – продали больше билетов и не хватает мест – это одна история. Авиакомпании пытаются исхитриться и перевести это все в технические накладки, некие форс-мажоры, якобы они ни при чем", - рассказал эксперт.

По словам Коновалова, стандартная формула компенсации пассажирам – стоимость билета плюс 250, 400 или 600 евро в зависимости от дальности полета – до 1,5 тыс. км, до 3,5 тыс. км и свыше 3,5 тыс. км. Перевозчики могут снизить сумму компенсации на 50%, если в случае овербукинга посадят пассажира на рейс другой авиакомпании.

Как отметил эксперт, авиакомпании "скрывают права пассажиров, прячут у себя на сайте в самый дальний угол".

"Если вы пожалуетесь в Госавиаслужбу на авиакомпанию, то авиакомпанию могут оштрафовать на сумму от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен, за нарушение прав пассажиров… Другой вопрос, что с нашей судебной системой можно годами выбивать эти несколько тысяч гривен компенсации", - сообщил он.

Также, отметил Коновалов, Госавиаслужба, не всегда следит за соблюдением прав пассажиров.

"В воздушном кодексе прописано – в аэропорту стоит будка, куда можно сразу же жаловаться, где должны четко разъяснять права пассажирам, каким образом бланки заполнять. Они отправляют в справочную, где сидит затюканная барышня, на которую возложено все на свете – и расписание, и компенсации и другие нюансы вроде потери багажа", - пояснил он.

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