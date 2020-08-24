Мошенники обещают украинцам работу в Coca-Cola и Mercedes и бросают за границей. Как не попасться на "развод"

Украинские заробитчане все чаще становятся жертвами мошенников, которые берут деньги за фейковое трудоустройство. Чтобы не попасться на их приемы, стоит внимательно читать договор, который вам предлагают подписать. Если в документе говорится о "информационных услугах", подписывать его – большой риск. Также не следует полагаться только на внешние признаки успешности фирмы-посредника – например, на хорошо оборудованный офис или только положительные отзывы в интернете. Если же за трудоустройство с кандидата требуют немалую сумму, то лучше за такие деньги пойти на консультацию к юристу, чтобы тот проверил легальность документов.

OBOZREVATEL узнал, как аферисты психологически обрабатывали работников и почему обращение к фирме, у которой есть настоящая лицензия на трудоустройство за границей, не гарантирует отсутствия проблем.

Работа в Coca-Cola и психологические трюки

В Винницкой области разоблачили преступную группу, которая обирала украинцев под видом трудоустройства за рубежом. Вместо хорошо оплачиваемой работы люди получали нелегальные условия, а жили едва ли не в бараках. Когда же обращались к дельцам с претензиями, то оказывалось, что 20 тысяч гривен были отданы за "информационные услуги". Более того – трудовых мигрантов мошенники обеспечивали еще и поддельными ID-картами граждан ЕС, что могло превратить жертв в соучастников преступления.

Криминальный бизнес пятеро жителей Винницкой области начали еще в 2017 году, и, по данным следствия, за два года успели обмануть не менее 60 украинцев. Для этого они открыли две фирмы и арендовали в Виннице два офиса, вид которых должен был свидетельствовать о надежности и респектабельности. Фасад первого украсили блестящим "золотом", а во дворе перед вторым установили флаги разных стран.

Аферисты снимали офис, украшенный "золотом"

Один из офисов фирмы

"Фирмы обещали работу в Чехии, Израиле, Швеции, Германии, Норвегии, Польше на фабриках, на производстве деталей к автомобилям, на разливе питьевой воды. Были даже вакансии в Coca-Cola, на шоколадной фабрике Milka, упоминались Mercedes и Volkswagen. Во время разговоров работники фирм давали гарантии, что все будет хорошо, что люди будут трудоустроены и смогут нормально заработать", – рассказал OBOZREVATEL начальник управления прокуратуры Винницкой области Сергей Гупяк.

Объявления о работе за рубежом

Услуги стоили от 1000 долларов или евро, а в дальнейшем суммы росли за счет дополнительных платежей (якобы на аренду жилья или переезды). Когда же работники попадали за границу, оказывалось, что если и придется работать, то не там, где обещали, не за те деньги и не на тех условиях.

"В этом и состояло мошенничество: когда к фирмам возникали претензии, они заявляли, что люди заключили консультационный договор, а за проблемы, возникшие после, они не отвечают. Однако на самом деле за ширмой консультаций людям давались гарантии работы. Использовался также прием, когда к людям в очереди, подседал человек и рассказывал, что якобы уже ездил на работу от этой компании и остался очень доволен. С помощью различных психологических приемов людей склоняли подписать договор", – объяснил Гупяк.

Вместо работы людям предлагали "информационные услуги"

За услуги брали по 20 тысяч гривен

Также одна из фирм имела настоящую лицензию на трудоустройство в Польше. Правоохранители оценивают это как элемент мошенничества. "Это должно было вызвать доверие. Но по закону трудоустраивать в другие места нельзя. Тогда как фирма обещала работу в той же Норвегии, на что у нее не было лицензии", – сказал Гупяк.

Подставляли с европейскими ID

Интересно, что, отправляя на "работу" за границу, винницкие дельцы обеспечивали некоторых работников фальшивыми ID-картами ЕС (удостоверение личности) – на случай вопросов правоохранителей о законности пребывания в стране. Документы давали даже тогда, когда люди об этом не просили.

И здесь возникает тонкий юридический момент – если бы работники воспользовались фальшивкой, то из жертвы мошенников они стали бы соучастниками преступления. Правда, как сообщили в прокуратуре, подобное случилось лишь с одним украинцем. Его в итоге депортировали домой.

20 августа в прокуратуре Винницкой области сообщили, что благодаря работе управления стратегических расследований Нацполиции, СБУ и прокуратуры участникам этой схемы сообщили о подозрении по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой".

Обыски на фирме по трудоустройству

Мошенникам грозит серьезное наказание

Как мошенники "раскручивают" украинцев

После карантина афер с трудоустройством за границей меньше не стало. Наиболее "трендовая" среди них – предложения работы в Германии, сказал OBOZREVATEL президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Большинство из них являются нелегальными, поскольку предлагается работать в Германии по польской рабочей визе, что является нарушением закона. К тому же сейчас немецкая граница в связи с коронавирусом закрыта для всех, кроме граждан и тех, кто имеет вид на жительство или рабочую визу. Следовательно человек с польской визой будет считаться нарушителем закона. Он будет оштрафован и депортирован в Украину с запретом на въезд в ЕС сроком до 5 лет", – пояснил эксперт.

Чаще всего мошенники ловят работников на желании сэкономить, однако "раскручивают" так, что суммы не идут ни в какое сравнение с консультациями легальных юристов, которые могут проверить документы.

"Если это западноевропейские государства, тогда мошенники могут получить от своих жертв от $400 до $700. Но те, кто мечтают попасть в США или Австралию, иногда отдают по $1500 и в итоге никуда не едут. Также встречаются более сложные схемы – трудовому мигранту могут предложить уплатить 500 долларов в Украине, а затем еще $1000 – с первой зарплаты. И человек счастлив, потому что от него не требуют все и сразу, а это значит, что работа реальна. Но на самом деле он просто никуда не поедет: мошенник, взяв первую часть, не собирается дальше заниматься его трудоустройством", – сказал Воскобойник.

Рада готовит "заробитчанский" закон

Чтобы не быть обманутым, трудовым мигрантам следует проверять, есть ли у фирмы государственная лицензия, которая позволяет работать в сфере рекрутинга для иностранных работодателей. Но в украинских условиях мошенники часто подделывают документы или иногда официально открывают их себе, потому что знают, что их фактически никто из контролирующих органов не будет проверять.

Значительно снизить мошенничество может законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу". 16 июня Рада приняла его в первом чтении.

"Этот документ запрещает брать с украинцев деньги за трудоустройство и значительно снижает риски попадания к мошенникам, ведь большинство из них берет деньги со своих клиентов заранее. Надеюсь, что когда законопроект примут, трудовые мигранты поймут, что когда с них заранее требуют за что-то заплатить (кроме страховки и билетов), то это мошенники", – подытожил Воскобойник.