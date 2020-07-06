Кабмин заявил о повышении минималки через два месяца: сколько будем получать

В Украине минимальную зарплату в сентябре 2020 года повысят на 5,9% до 5000 грн, вместе с тем минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу, составит 2000 грн (сейчас 1889 грн).

О повышении минимальной заработной платы заявил на своей странице Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. В следующем году минималку также будут повышать дважды. На 1000 грн с 1 января 2021 года (до 6000 грн), с 1 июля еще на 500 грн (до 6500 грн).

Как изменится гарантированный уровень пенсий для тех, кто выполнил требования по стажу:

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

"Наше видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", – заявил премьер.

В Украине повысят минималку, заявил Шмыгаль facebook.com/dshmyhal

Отметим, в Украине все работающие имеют право на зарплату в размере не меньше минимальной. При этом львиная доля работодателей платит част заработной платы в конверте, таким образом, повышение минималки стимулирует детенизацию экономики.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине минимальную зарплату должны были повысить до 5000 грн уже с 1 января 2020 года. Такие прогнозы заложил бывший премьер-министр Владимир Гройсман, однако новый Кабмин на такой шаг не пошел.

Пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.