Кабмин ввел новые правила оплаты коммуналки: сколько получат субсидианты

Личные финансы 09:08, 9.04.2020

В Украине на время карантина ввели новые правила оплаты коммунальных услуг с субсидией. Норму, которую компенсирует государственная помощь, увеличили на 50%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, на 50% Кабмин увеличил нормативы для пользования услугами (то есть то, что покрывает субсидия) на:

  • оплату водоснабжения;

  • поставку горячей воды;

  • газоснабжения;

  • электроэнергии.

К примеру, если раньше на одного человека субсидия покрывала 1,6 кубометров горячей воды, то по новым нормам на время карантина – 2,4 куба. Важно отметить, что это касается только тех, кто пользуется субсидиями, скидки на жилищно-коммунальные услуги это новшество не касается.

Также на время карантина ввели отдельные правила для тех, кто временно потерял работу. Им Кабмин предлагает оформить субсидию без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации от Соцстраха. То есть обязательно нужно обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного.

Только после этого, если у других членов семьи нет существенного дохода, можно рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг в виде субсидии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

  • Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

  • Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

  • В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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