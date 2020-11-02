Кабмин введет для украинцев "признаки работы" и заставит оформляться по-новому: законопроект

В Украине могут обязать всех работодателей официально оформлять сотрудников, если в их работе есть хотя бы три из семи предложенных признаков. Таким образом в Кабинете министров планируют бороться с нелегальной занятостью и злоупотреблением договорами трудового подряда.

Проект документа, который внесет соответствующие изменения в Кодекс законов о труде (КЗоТ), опубликовала на своем сайте Федерация профсоюзов. Автор законопроекта – Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В министерство регулярно поступают жалобы на работодателей, которые отказываются официально оформлять сотрудников, а вместо этого предлагают подписать договор трудового подряда либо работать вовсе нелегально, говорится в пояснительной записке. С договором трудового подряда работодатель не должен платить все налоги за сотрудника, гарантировать ему больничный, отпуск. Уволить могут в любой момент.

Проанализировав КЗоТ, в ведомстве пришли к выводу, что отказ оформлять на полный рабочий день вполне вписывается в рамки закона. И чтобы исправить ситуацию, разработали изменения. По новому проекту работодатель обязан принять на работу, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства на полный рабочий день.

Признаки трудовых отношений:

сотрудник лично выполняет профессиональные задачи под присмотром того, в интересах кого выполняется задача;

работа постоянная, и, как правило, не предусматривает конкретного результата за определенный период времени;

работа выполняется на согласованном рабочем месте, выполняется график и трудовой распорядок;

сотруднику обеспечивают условия труда (инструменты, оборудование и т.д);

системно выплачивается вознаграждение за работу;

работодатель устанавливает продолжительность рабочего времени;

сотруднику компенсируют командировки и другие расходы, которые связаны с выполнением задач.

Также договоры подряда запретят подписывать с сотрудниками, которые будут выполнять работы в опасных для здоровьях условиях, на работах с вредными условиями, либо там, где есть необходимость в профессиональном отборе. В таком случае привлекать можно будет либо сотрудников на полный рабочий день и полным официальным оформлением, либо физлиц-предпринимателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.