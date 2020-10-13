Кабмин в два раза увеличил расходы на доплаты тем, кто борется с пандемией коронавируса

Кабинет министров в два раза увеличил расходы на доплаты военным, медикам, полицейским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией последствий пандемии коронавируса.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабмина 13 октября. Проект решения презентовал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отметил, что только за неделю 1800 патрульных полицейских заразились коронавирусом, за последние сутки побит абсолютный антирекорд – 286 зараженных.

Доплаты за работу в период карантина отменили. Согласно новому решению, бюджет на доплаты увеличили в два раза, а сотрудники снова получат свою прибавки.

Напомним, Кабмин будет ставить вопрос об увольнении руководителей региональных департаментов здравоохранения из-за задержки доплат к заработным платам медицинским работникам за сентябрь.

"Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей ДОУ", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль .

Как сообщал OBOZREVATEL, много украинских медиков, работающих с больными COVID-19, не получили анонсированных доплат за сентябрь.