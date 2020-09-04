Кабмин уже сбалансировал бюджет на 2021 год: Шмыгаль назвал главные направления

Бюджет Украины на 2021 год предусматривает расходы на коронавирус и предполагает продолжение медицинской реформы. Так, на медицину планируют выделить 144 млрд грн.

"Минфин завершает сбалансирования основу бюджета. Относительно расходов на отдельные отрасли, как на медицину, на образование, на обеспечение военных нужд армии, есть уже установлены соответствующие средства ", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 4 сентября.

Отметим, ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в новом бюджете предусмотрят повышение пенсий.

"Действительно, мы имеем пенсию в ужасном состоянии, которая меньше прожиточного минимума, за фактический прожиточный минимум. Это действительно один из приоритетов, который мы должны пересматривать. Но я понимаю подход, согласно которому пересматриваться будут лишь отдельным категориям населения и постепенно будут подниматься пенсии. Но мы будем делать это обязательно и в конце концов сравним пенсию с фактическим прожиточным минимумом. Конкретно, какими путями мы будем идти, увидим из проекта Государственного бюджета, который нам внесут 15 сентября", – заявил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство инфраструктуры через коронакризу предложило отложить на полгода уплату в бюджет 750 млн грн дивидендов "Укрзалізниці".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова из фракции "Слуга народа" заявила, что, приватизировав имущество, находящееся в управлении профсоюзов, государство получит около двух миллиардов долларов.

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