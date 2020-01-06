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6 января • обновлено в 13:15
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Кабмин разработал "единый налог" для IT: платить будут по-новому

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Минцыфра вместе с парламентским комитетом по цифровой трансформации презентовали налоговую реформу для IT-компаний. Фактически для них хотят ввести пятую группу единого налога.

Как говорится в презентации министерства, которую опубликовали на официальном сайте ведомства, для отдельных компаний отменят все налоги, кроме "единого" налога с оборота, военного сбора и ЕСВ. Последний будет платится в размере 22% от двух минимальных зарплат.

Кабмин разработал "единый налог" для IT: платить будут по-новому

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Кто сможет пользоваться новым налогом?

  • компания с количеством сотрудников более 10;

  • доля экспорта в прибыли – более 75%

  • доля зарплатного фонда в себестоимости – более 75%,

  • средняя зарплата – не менее 5 минимальных.

Сколько придется платить?

  • единый налог (стартовая ставка 4%, до 2024-го ежегодно будет расти на 1 п.п, пока не достигнет 7%);

  • ЕСВ в размере 22% от двух минималок;

  • военный сбор в 1,5%.

Какая особенность?

  • Ограничений по максимальному обороту компаний, как это работает для других "единщиков", не будет;

  • отменяется НДФЛ;

  • налоги за работников будут платить работодатели: пропадает необходимость оформлять айтишников в качестве ФОПов.

"Мы предлагаем ввести единый налог для юридических лиц без ограничения обращения. Мы предлагаем установить его на уровне 4-7%. И нет, мы не уверены, что это единственное правильное решение", – презентовал новшество замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.

Напомним: ранее OBOZREVATEL писал, что физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты), если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
реформа налоги
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