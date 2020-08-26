В Украине повысят зарплаты всем бюджетникам: кто получит на 550 грн больше

В Украине из-за роста минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн с 1 сентября повысят оклады бюджетникам. Прибавка составит от 123 до 555 грн.

Об этом на заседании Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Кабмин сегодня планирует повысить должностные оклады. тарифные ставки, которые получают зарплату на основе единой сетки. Нужно, чтобы уже с 1 сентября украинцы получали повышенную зарплату", – сказал премьер.

Зачем решили повышать зарплаты чиновникам?

"Голый" оклад чиновника (тарифная ставка) не должен быть меньше, чем 44,5% минималки. Помимо самого оклада, государственные служащие получают разного рода прибавки, в результате зарплату "дотягивают" до уровня не меньше минимальной.

Сейчас самый низкий оклад (первый тарифный разряд) составляет 44,5% от 4723 грн (2102 грн). С повышением минималки до 5000 грн, оклад увеличат до 2225 грн.

Как изменятся оклады?

Для примера, сейчас учитель может иметь от 10-го до 14-го разряда. Оклад может составлять от 3826 до 5087 грн, по новым правилам – от 4050 до 5385 грн.

Максимальный, 25-й разряд, есть, например, у главы Национального агенства квалификаций. Его оклад повысят с 9480 до 10035 грн.

1 разряд – 2225 грн (было 2102 грн);

2 разряд – 2425 грн (было 2291 грн);

3 разряд – 2626 грн (было 2480 грн);

4 разряд – 2826 грн (было 2670 грн);

5 разряд – 3026 грн (было 2859 грн);

6 разряд – 3226 грн (было 3048 грн);

7 разряд – 3427 грн (было 3237 грн);

8 разряд – 3649 грн (было 3447 грн);

9 разряд – 3849 грн (было 3636 грн);

10 разряд – 4050 грн (было 3826 грн);

11 разряд – 4383 грн (было 4141 грн);

12 разряд – 4717 грн (было 4456 грн);

13 разряд – 5051 грн (было 4772 грн);

14 разряд – 5385 грн (было 5087 грн);

15 разряд – 5741 грн (было 5423 грн);

16 разряд – 6208 грн (было 5865 грн);

17 разряд – 6675 грн (было 6306 грн);

18 разряд – 7142 грн (было 6747 грн);

19 разряд – 7610 грн (было 7189 грн);

20 разряд – 8099 грн (было 7651 грн);

21 разряд – 8566 грн (было 8093 грн);

22 разряд – 9034 грн (было 8534 грн);

23 разряд – 9501 грн (было 8976 грн);

24 разряд – 9701 грн (было 9165 грн);

25 разряд – 10035 грн (было 9480 грн).

Кроме того, в постановлении Кабмина говорится, что руководители бюджетных предприятий должны сохранять разницу между зарплатами высококвалифицированных сотрудников и работников без специальных навыков. Для этого в правительстве предлагают доплачивать к окладу специальные выплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.