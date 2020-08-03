Кабмин повысит выплаты для семей погибших участников АТО

Ярослав Маркин Личные финансы 15:00, 3.08.2020

Кабмин Украины одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

Об этом по итогам внеочередного заседания правительства в понедельник сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

"Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС", – написал Мокан.

Кабмин повысит пенсионные выплаты для семей погибших участников АТО
Facebook Василия Мокана

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине новая методика расчета дохода при назначении государственной материальной помощи приведет к тому, что часть украинцев после перерасчета получит меньшие выплаты.

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