Кабмин повысит выплаты для семей погибших участников АТО

Кабмин Украины одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

Об этом по итогам внеочередного заседания правительства в понедельник сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

"Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС", – написал Мокан.

Кабмин повысит пенсионные выплаты для семей погибших участников АТО Facebook Василия Мокана

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине новая методика расчета дохода при назначении государственной материальной помощи приведет к тому, что часть украинцев после перерасчета получит меньшие выплаты.