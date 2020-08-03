Кабмин повысит выплаты для семей погибших участников АТО
Кабмин повысит выплаты для семей погибших участников АТО. Коллаж Обозревателя
Кабмин Украины одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.
Об этом по итогам внеочередного заседания правительства в понедельник сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
"Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС", – написал Мокан.
Кабмин повысит пенсионные выплаты для семей погибших участников АТО Facebook Василия Мокана
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине новая методика расчета дохода при назначении государственной материальной помощи приведет к тому, что часть украинцев после перерасчета получит меньшие выплаты.