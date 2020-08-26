Кабмин повысил зарплаты сотрудникам Верховной Рады

Кабмин повысил зарплаты работникам патронатных служб Верховной Рады. Речь идет о людях, которые занимаются организацией работы парламента, но не имеют статуса чиновника.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 26 августа.

Чем объяснили повышение зарплат

Увеличение выплат объяснили тем, что люди, которые работают в секретариатах депутатских фракций, выполняют значительный объем работы (готовят документы, информацию, аналитику для фракций), а также вынуждены работать сверхурочно. И чтобы мотивировать этих работников и предотвратить их увольнение, было решено увеличить их зарплаты.

Какие зарплаты установили

Согласно закону, должностные оклады работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию, определяют умножением 2-х размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, на определенный коэффициент.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января 2020 года составил 2102 грн.

Должности:

Главный консультант Секретариата председателя ВР, главный консультант секретариата депутатской группы (фракции)

Коэффициент был 2,3, станет 2,7. То есть, должностной оклад был 9669 грн, а станет 11350 грн.

Старший консультант депутатской фракции (группы) в ВР

Коэффициент был 1,79, станет 2,3. Итак, оклад с 7525 грн вырастет до 9669 грн.

Консультант секретариата депутатской фракции в ВР

Коэффициент был 1,65, станет 1,8. Это означает, что оклад с 6936 грн вырастет до 7567 грн.

Постановление Кабмина kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Национальный банк Украины призвал снять ограничения по зарплатам в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс. грн, которое было введено в период карантина.