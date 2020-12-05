Кабмин потратил полмиллиона на подарочные часы "от премьер-министра"

Александр Литвин Личные финансы 09:39, 5.12.2020 Обновлено: 11:18, 5.12.2020

Кабинет министров закупил 320 наручных часов с гравированием "от премьер-министра Украины". Изначально правительство планировало потратить на хронометры 495 тыс. грн, однако "Киевский часовой завод" предложил выполнить заказ за 482,4 тыс. грн.

Таким образом за каждые часы из бюджета отдали в среднем 1,5 тыс. грн. Об этом говорится на портале госзакупок Рrozorro. Весь товар в правительство должны доставить не позднее 23 декабря. Вероятно, их используют в качестве подарков от главы правительства на Новый год.

Правительство закупило часы
prozorro

Ремешок должен быть из натуральной кожи, циферблат серебристого цвета с металлическими значками золотого цвета, стрелки золотого цвета. На часы должны нанести логотип (Государственный Герб) и надпись "От премьер-министра Украины".

"Подарочный футляр темно-красного цвета. Размер и материал футляра не определяется. Футляр должен иметь вид подарочного и отвечать размеру часов. Нанесение логотипов/надписей на футляр не предусматривается", – говорится в документации.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, какие газеты и журналы покупают в офис президента Владимира Зеленского и сколько на этот тратят из бюджеты. Так, на Банковую закупают, в том числе газету "Вести" и "Комсомольскую правду".

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