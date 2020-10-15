Кабмин пошел против "Слуг народа" и проигнорировал обещание Зеленского: что будет с прожиточным минимумом

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, которым руководят "слуги народа", признал работу Кабмина Дениса Шмыгаля неудовлетворительной: правительство проигнорировала их рекомендации относительно реформы прожиточного минимума.

О том, что придумали "слуги" и как на это ответили в Кабмине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рада против Кабмина

Фракция "Слуги народа" единолично сформировала Кабинет министров. Имея в своих руках и исполнительную, и законодательную власть, договориться и действовать сообща у "слуг" не получается.

Комитет во вопросам соцполитики дал рекомендации правительству касательно прожиточного минимума: в них конкретные рекомендации, что и как нужно сделать. Все это назвали "реформой", громко объявили о новшестве, а после забыли о нем.

Кабмин презентовал проект бюджета, где снова заложили мизерный прожиточный. "Правительство менялось или по другим причинам, но все рекомендации не выполнены", – констатировала глава профильного комитета Галина Третьякова.

Комитет принял решение вызвать премьера "на ковер" в пятницу и признать работу правительства неудовлетворительной. Кстати, о повышении ПМ говорил и президент Владимир Зеленский. Еще во время своего пресс-марафона он обещал, что прожиточный минимум резко повысят в 2020-м. Однако это не произошло в этом году, не произойдет и в следующем.

"Он должен стать реальным. Не помню, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный минимум примерно 4200-4300 гривен ($173,3) по сегодняшнему курсу", – отметил Зеленский.

Что именно отказался делать Кабмин:

разработать предложения о повышении необлагаемого минимума до уровня ПМ;

создать межведомственную группу, которая будет заниматься разработкой предложений;

предложить новую методику расчета размера ПМ;

разработать конкретные шаги, как повысить ПМ до реального размера.

Вместо этого Кабинет министров разработал проект бюджета на 2021 год, в котором размер прожиточного повышен всего на несколько процентов.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2020-го:

для детей до 6 лет – 1921 грн;

для детей 6-18 лет – 2395 грн;

для трудоспособных лиц – 2270 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн;

в общем – 2189 грн.

Каким будет прожиточный минимум с июля 2021-го:

для детей до 6 лет – 2013 грн;

для детей 6-18 лет – 2510 грн;

для трудоспособных лиц – 2379 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1854 грн;

в общем – 2294 грн.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2021-го:

для детей до 6 лет – 2100 грн;

для детей 6-18 лет – 2618 грн;

для трудоспособных лиц – 2481 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1934 грн;

в общем – 2393 грн.

Что предлагают в Верховной Раде

В Раде есть несколько законопроектов, которые кардинально изменят подходы к прожиточному минимуму. К примеру, в документе №3515 (автор Галина Третьякова) предлагают привязать прожиточный к средне зарплате.

Сейчас средняя зарплата в Украине составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не меньше 40% средней зарплаты, а потом ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный должен быть около 4,4 тыс. грн.

Повышение прожиточного минимума (ПМ) к существенному снижению уровня бедности не приведет, уверена ученая Людмила Черенько. Она считает, что такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию (она привязана к уровню ПМ).

А вот действительно ощутимый результат, считает Черенько, может дать кардинальное повышение минимальной зарплаты. Это приведет не только к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.

Кабинет министров же, вопреки рекомендациям Рады, не заложил в законопроекте о бюджете страны значительного повышения прожиточного минимума. Вероятно, решение "слуг" и обещание президента отсрочат еще на один год. Будут ли члены комитета по соцполитике, а это 9 человек, голосовать за такой бюджет, покажет время.