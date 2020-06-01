Кабмин хочет в два раза повысить норматив на газ: как с украинцев дополнительно соберут 3 млрд

Повышение нормативов может привести к тому, что части украинцев придется платить в два раза больше

Тем, кто отказываются устанавливать счетчик, могут не платить субсидию

В Украине хотят обязать квартиры без счетчиков на газ платить в два раза больше

В Украине еще до 2018-го за счет поставщиков должны были установить счетчики на газ в каждую квартиру и дом. Всем поставить приборы учета не успели, срок перенесли до 2021 года, а теперь же предлагают всех, кто без счетчика, заставить платить в два раза больше.

Соответствующее постановление опубликовало Министерство энергетики и защиты окружающей среды, после его удалили из сайта, однако документ находится в распоряжении OBOZREVATEL.

О том, к чему приведут новые предложения Кабмина и кого они коснутся в первую очередь – читайте в материале.

Газовики хотят больше денег

Уже несколько лет Ассоциация газового рынка требует от Кабмина повысить норматив потребления газа. Его используют для расчета сумм в платежках для тех, кто не установил счетчик. И таких около 25%.

В Минэнерго утверждают, что такие семьи недоплачивают 2,6 млрд грн. Мол, тратят больше, чем предусмотрено "нормой". А если норматив пересмотреть, то, возможно, платить нужно будет даже больше, чем вы на самом деле используете.

"К Государственной регуляторной службе обратилась Ассоциация газового рынка Украины по поводу того, что отсутствие индивидуальных приборов учета газа приводит к необоснованным потерям всех без исключения участников рынка природного газа. Кроме того, Ассоциация предлагает как механизм разрешения ситуации с целью установления индивидуальных приборов учета, утвердить обоснованные нормы потребления природного газа бытовыми потребителями", – говорится в анализе регуляторного влияния.

Минэнерго к мнению Ассоциации прислушалась и разработало проект решения, согласно которому норматив потребления газа увеличится в два раза.

Только газовая плита:

сейчас: 3,28 кубометра на человека.

По новому предложению:

с апреля по сентябрь – 5,2 кубометра на человека;

с октября по март – 7,6 кубометра на человека;

Только газовая плита, но нет горячей воды:

Сейчас: 5,39 кубометра на человека.

По новому предложению:

с апреля по сентябрь – 7,1 кубометра на человека;

с октября по март – 12 кубометров на человека;

Есть газовая плита и газовая колонка:

Сейчас: 10,49 кубометра на человека;

По новому предложению:

с апреля по сентябрь – 16,3 кубометра на человека;

с октября по март – 27 кубометров на человека;

"Отсутствие счетчиков природного газа в 3,3 млн квартир (домохозяйств) ставит в неравные условия бытовых потребителей, квартиры (домохозяйства), которые оборудованы счетчиками газа, поскольку модель поведения бытовых потребителей, не имеющих счетчиков природного газа, существенно отличается", – говорится в документе. Проще говоря, без счетчиков украинцы не хотят экономить и тратят больше.

Эксперт в сфере энергоэффективности, сотрудник одной из энергосервисных компаний Алексей Ковш рассказывает OBOZREVATEL: нормативы на газ в Украине действительно занижены, но вот выход из этой ситуации – установить счетчики, а не завышать нормативы.

Коллаж

"У нас есть закон "О коммерческом учете газа", в тарифе на газ уже заложена установка счетчиков в квартирах. Вопрос: почему бы вместо того, чтобы пересматривать нормативы, просто не выполнить закон и установить счетчики во все квартиры?", – говорит Ковш.

Рассмотрим на конкретном примере. Если сейчас семья в квартире без центрального горячего водоснабжения, с газовой плитой и центральным отоплением в месяц платит около 49 грн за голубое топливо. По новым правилам эта же семья будет платить по действующим тарифам 64 грн с апреля по сентябрь и 108 грн – с октября по март. То есть на полгода платежки вырастут в два раза.

Субсидии и отключение горячей воды

Еще одно новшество этого постановления: если отключили горячую воду, за газ придется платить больше. К примеру, летом семья из трех человек должна платить без счетчика за 15,6 кубометра газа. Или примерно по 3,9 кубометра за неделю.

Когда в районе, где живет эта семья, будут проводить гидравлическое испытание, норматив на человека в месяц повысят до 7,1 кубометра из-за отсутствия горячей воды (а зимой до 12 кубометров). То есть за неделю придется платить за 5,3 кубометра, а в сумме за месяц, в котором проводят гидравлическое испытание, нужно будет заплатить за "лишние" 2,8 кубометра газа.

Кроме того, если вы откажетесь, чтобы в вашей квартире устанавливали счетчик на газ, то не сможете получать субсидию. В результате все эти новшества должны привести к тому, что "оператор газораспределительной системы после окончания полугодия направляет абоненту перерасчет за потребленный природный газ в период отсутствия централизованного снабжения горячей водой", – говорится в постановлении.

Эксперт в сфере ЖКХ Анатолий Копчун уверен: нормативы потребления газа в Украине действительно нужно пересматривать, но только после того, как у всех украинцев будет возможность получить счетчик, стоимость которого заложена в тарифе.

"Мы платим за счетчик в тарифе на газ, а теперь должны еще и переплачивать, потому что нам не установили этот счетчик? В чем здесь логика для потребителей? Нормативы нужно повышать, не спорю. Но где усредненный анализ потребления от Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг? Нам кто-то показал расчеты? Почему в постановлении ссылаются на оценки заинтересованной стороны – поставщика – большой вопрос", – говорит OBOZREVATEL Копчун.

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