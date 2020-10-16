Кабмин хочет штрафовать украинцев за маски на подбородке: озвучены суммы

Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. За маски на подбородке придется платить 255 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

Как поясняет юрист Александр Плахотник, это административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции. После начала карантина правоохранители начали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции. Однако чаще всего полицейские просто делают замечания, а не выписывают штрафы, рассказывает эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вУкраине хотят по-новому наказывать за долги по коммуналке. Пеня взлетит в десятки раз, при этом недобросовестного клиента могут оставить без водительских прав и возможности слетать за границу.