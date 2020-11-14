Кабмин будет по-новому проверять пенсионеров и субсидиантов: кому придется предъявить документы

Кабинет министров принял решение расширить перечень оснований для проверки получателей пенсий и социальной помощи (в том числе субсидий). Если украинец в течение года не пользовался своей картой, он обязан явится в орган, который назначил ему выплату, с паспортом и документом, который подтверждает место регистрации.

Соответствующие изменения приняты на заседании Кабмина 11 ноября. Документ опубликован на официальном сайте правительства. "Оган Пенсионного фонда или орган социальной защиты обеспечивает проведение идентификации и верификации на основе предъявленного в обязательном порядке личного паспорта и документа, который подтверждает возраст и место проживания", – говорится в постановлении.

Как будут проверять КМУ

Отметим, ранее в Украине приняли закон "О верификации", согласно которому все получатели помощи из бюджета должны будут проходить проверку в три этапа. Более того, с 1 января 2021 года проверка при оформлении помощи будет проводиться одновременно и Минсоцом, и Министерством финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.