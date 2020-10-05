Кабмин анонсировал новую пенсионную реформу: сколько заплатим
В Украине премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал в 2021 году запустить накопительную пенсионную систему. В результате на заслуженном отдыхе можно будет получать две выплаты.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас есть несколько проектов запуска накопительных пенсий. Тот, что зарегистрировали "Слуги народа" в парламенте, обсуждать уже перестали вовсе. В нем предлагалось повысить выплаты с зарплаты в пользу накопительных пенсий. И такой шаг действительно кажется разумным. Несколько лет назад ЕСВ сократили почти в два раза и с того момента дефицит Пенсионного фонда резко увеличился. Но об этом позже.
Согласно новой идее правительства, платить больше не придется. Сейчас украинцы платят 22% ЕСВ и 18% НДФЛ. Кабмин предлагает забрать по два процента и отдавать их на накопительный счет. К примеру, с 10 тыс. грн это будет около 400 грн. Такая капитализация практически невозможна.
Допустим, что вы в течение 35 лет ежемесячно откладываете по 400 грн. В результате можно собрать 168 тыс грн. При этом по подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно будет накопить всего 1 млн грн. "Эти 4% позволяют при сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", – отметил Шмыгаль.
Аналитик Владимир Мазуренко рассказывает: реально же подсчитать, сколько денег можно накопить, практически невозможно. Все зависит от того, какая будет инфляция в стране, куда будут вкладывать средства, что будет с курсом гривни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.