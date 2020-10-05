Кабмин анонсировал новую пенсионную реформу: сколько заплатим

В Украине премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал в 2021 году запустить накопительную пенсионную систему. В результате на заслуженном отдыхе можно будет получать две выплаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас есть несколько проектов запуска накопительных пенсий. Тот, что зарегистрировали "Слуги народа" в парламенте, обсуждать уже перестали вовсе. В нем предлагалось повысить выплаты с зарплаты в пользу накопительных пенсий. И такой шаг действительно кажется разумным. Несколько лет назад ЕСВ сократили почти в два раза и с того момента дефицит Пенсионного фонда резко увеличился. Но об этом позже.

Согласно новой идее правительства, платить больше не придется. Сейчас украинцы платят 22% ЕСВ и 18% НДФЛ. Кабмин предлагает забрать по два процента и отдавать их на накопительный счет. К примеру, с 10 тыс. грн это будет около 400 грн. Такая капитализация практически невозможна.

Допустим, что вы в течение 35 лет ежемесячно откладываете по 400 грн. В результате можно собрать 168 тыс грн. При этом по подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно будет накопить всего 1 млн грн. "Эти 4% позволяют при сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", – отметил Шмыгаль.

Аналитик Владимир Мазуренко рассказывает: реально же подсчитать, сколько денег можно накопить, практически невозможно. Все зависит от того, какая будет инфляция в стране, куда будут вкладывать средства, что будет с курсом гривни.

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