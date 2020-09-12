Из-за коронакризиса квартиры на Манхеттене начали сдавать бесплатно

Количество пустых кварир, которые сдаются на Манхеттене (Нью-Йорк, США) утроилось по сравнению с 2019 годом и достигло 15 тысяч. Владельцы готовы даже сдавать жилье бесплатно, лишь бы найти жильцов.

Об этом говорится в публикации CNBC, в которой ссылаются на сентябрьский отчет риелторской компании Douglas Elliman and Miller Samuel.

В отчете говорится, что это самое большое количество пустого жилья за все время сбора статистики на протяжении 14 лет. Там отмечается, что на аренду квартир приходится 75% всей недвижимости Манхеттена.

Ситуация связана с пандемией коронавируса – люди стараются выехать из магаполиса, чтобы снизить риск заболеть. Оживить рынок аренды не помогло даже снижение цен на 4% в августе.

И если средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры на Манхэттене как и раньше составляет около $4756 в месяц, то квартиры меньшей площади массово опустели из-за того, что их снимали люди с более низкими доходами

"Средняя стоимость аренды студий упала на 9%, до $2574, в то время как средняя стоимость аренды квартир с одной спальней упала на 5% до $3445", – уточнили авторы.

Чтобы хоть как-то привлечь арендаторов, им часто предлагают 2 месяца бесплатного проживания при условии заключения договора.

Как сообщал OBOZREVATEL, рост бедности во всем мире, вызванный пандемией коронавируса, еще только набирает обороты, и худшее пока впереди. Об этом сказано в докладе ООН.