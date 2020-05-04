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4 мая • обновлено в 11:22
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В Украине выросло число тех, кто зарабатывает только на еду: опубликованы цифры

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Во время карантина практически каждый второй украинец (41% сотрудников) почувствовал негативные изменения в рабочем графике или оплате труда.

По данным социологов, 15% людей отправились в неоплачиваемый отпуск, у 5% уменьшили зарплату при том же объеме работы, а 13% перешли на неполную занятость с уменьшенной зарплатой. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Kantar. Еще 8% сотрудников уволили.

Доходы украинцев

Доходы украинцев

UANews

В Киеве доля тех, кто работает по полному графику, но с сокращенным зарплатой, больше, чем в регионах (11% против 5% в среднем по стране).

Никакого влияния на работу карантин не имел для 46% украинцев. Из них 33% работают по-прежнему, а 13% по-прежнему не работают (безработные, находящиеся в декретном отпуске и т.д.).

Как упали доходы

Также карантин ударил по материальному благополучию опрошенных. Если зимой доля тех, кому денег хватает только на еду составляла 10%-12%, то сейчас таких уже 15%. В апреле сократилась доля тех, кому хватает на бытовую технику (23% против 30% в феврале).

В общем жители Киева и других крупных городов в материальном плане чувствуют себя лучше, чем жители других городов. В частности, они чаще, чем жители средних и малых городов, могут позволить себе практически все, кроме таких дорогих покупок как, например, квартира или загородный дом (13%, 6% и 4% соответственно).

В финансовом плане наибольшие опасения вызывают девальвация гривны (это отмечают 55%) и проблема безопасности платежей, транзакций и счетов. На последнее повлияло увеличение количества людей, которые начали впервые использовать онлайн-банкингом и платить онлайн.

Как карантин отразился на украинцах

Как карантин отразился на украинцах

Начали искать дополнительную работу

Впрочем, на падение доходов украинцы отреагировали активным поиском новых источников дохода. Так, 6% опрошенных уже начали подрабатывать, 38% – ищут такие возможности, а 30% – пока только размышляют об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине более 150 тысяч рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях. Также более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта".

Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и ценности были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.

Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мер может привести к 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.

Правительство Украины готовит смягчение условий карантина. К работе могут вернуться кафе и салоны красоты.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Работа в Украине Зарплаты в Украине Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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