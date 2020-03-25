Из-за карантина субсидии в Украине увеличат на 300 грн – премьер

Из-за карантина субсидии в Украине, чтобы поддержать население, увеличат на 300 грн.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в среду, 25 марта.

"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос увеличения субсидий в период карантина. Будем обсуждать упрощение порядка их предоставления, особенно тем, кто потерял работу в период карантина. В среднем увеличение составит 300 грн", – сказал Шмыгаль.

Чтобы люди, которые потеряли работу, смогли получить субсидию, они должны зарегистрироваться в службе занятости. Это можно сделать онлайн.

Механизм должен заработать после принятия Радой закона о стабилизационный фонд. Для этого КМУ подготовит изменения в бюджет.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.

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