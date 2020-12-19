Итальянцы спасают жизни, а Зеленский с Садовым – настроение: к чему приводят популисты у власти

Религиозная Италия, где находится сердце католицизма – Ватикан, ради спасения своих граждан объявила жесткий локдаун и на Рождество, и на Новый год. Украинские же "светские политики" в разгар пандемии зовут горожан на "ярмарки" и посмотреть на "елку".

Слово "популизм" родилось от латинского populus (народ). И если в Италии ради народа идут на непопулярные решения, то в Украине ради популярности готовы заплатить жизнями своего же народа.

В Италии – локдаун объявили с 24 декабря по 6 января: на это время запретили выезжать из своего региона, закрыли магазины и кафе, не дадут выходить из дома без чрезвычайной необходимости и даже принимать в гостях больше двух человек. В Украине же локдаун проведут уже после праздников, с 8 января. При этом продолжит работу транспорт, никто не будет контролировать передвижение.

В результате пока весь цивилизованный мир призывает своих горожан оставаться дома, вводит комендантские часы на время праздников, запрещает передвижение по городу без оправданных целей, отказывается от концертов и ярмарок, Украина оказались будто в параллельной реальности. Где не замечают пандемию, которая уже забрала жизни у десятков тысяч человек. И это активно приветствуют украинские политики. Среди них – мэр Львова. Сколько жизней своих горожан городской голова Львова Андрей Садовый готов отдать ради "особой атмосферы на Рождество?". "Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", – заявил мэр города.

Главную елку поставили в центре, разрешили работать ярмаркам, ничего ограждать не стали. Все ради "атмосферы" религиозного праздника Рождество. Почему-то религиозные итальянцы решили, что человеческая жизнь дороже "атмосферы", а вот Андрей Садовый не готов жертвовать настроением. А не испортит ли "рождественский дух" несколько десятков смертей, которых можно было бы избежать?

Молодые люди, скорее всего, переболеют без последствий для здоровья. Хотя и они рискуют попасть в реанимацию из-за коронавируса. А вот что будет с их родителями? С их бабушками и дедушками? Или даже с той пенсионеркой, которую они встретят у выхода из подъезда?

Елка во Львове city-adm.lviv.ua

Кто-то верит, что Садовый сможет обеспечить масочный режим? Что хоть кто-то будет следить за социальной дистанцией? Посмотрите на фотографии – уже сейчас на улицах тысячи людей и все без масок. А что будет на Рождество и Новый год? Кто потом ответит за жизни тех, кто не переживет коронавирус?

Люди ходят без масок city-adm.lviv.ua

Не уступает львовскому бургомистру и президент Владимир Зеленский. Он записал специальный ролик: пригласил украинцев посмотреть на елочные игрушки возле Офиса президента. В разгар пандемии, в самый пик болезни, в самый сложный год для украинской медицины, когда сотни и тысячи украинцев умирают от последствий после коронавируса, когда в больницах катастрофически не хватает коек...президент приглашает всех собраться возле Офиса!

Вот вам наглядная разница между любовью к своему народу (populus), как в действительно религиозной Италии, и популистами (также от слова populus) у власти.

В ответ на приглашение Зеленского к "елочке", врачам стоит пригласить его в COVID-отделение, но не в "Феофании", а в обычной больнице. Куда попадает тот самый народ. Поговорить с людьми, с врачами, которые за 5-7 тысяч гривен лечат тех, кто послушался президента и погулял на Рождество по центру.

OBOZREVATEL призывает украинцев остаться в этом году на Рождество и Новый год дома, отметить с семьей, без прогулок, ресторанов и "елок" от Зеленского. От ответственности каждого из нас зависит, как мы проведем Новый, 2021 год. Подумайте, готовы ли вы ради праздничного настроения рисковать жизнью кого-либо из ваших близких. Даже если для вас коронавирус запомнится легким недомоганием, любой, кого вы заразите, может эту болезнь не пережить.

Справочно: по данным на 18 декабря, в Италии зафиксировано почти 2 млн случаев заражения коронавирусом. В то же время вылечились 1,2 млн пациентов и почти 68 тысяч скончались. В Украине COVID-19 заболел 944 381 человек. Умерли 16 256 пациентов, выздоровели – 561 222.

При этом в Украине статистика, вероятно, показывает только часть картины. В Польше, Германии, Италии на один миллион человек проводят тесты у 500-600 тысяч. В Украине этот показатель не дотягивает даже до 100 тысяч.

В статистику попадают не все смерти от коронавируса, как и сами случаи заражения. Те украинцы, которые не делали тесты и перенесли коронавирус на самоизоляции (в легкой форме), не попали в общую статистику. Также в официальных данных нет и смертей, если человеку не сделали тест до или после кончины.

При этом общий уровень смертности в стране уже достиг рекордных показателей.