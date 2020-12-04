История самой богатой скряги ХХ века: чем отличилась ведьма с Уолл-стрит

Американка Генриетта Грин считается самой большой в мире скрягой, согласно Книге рекордов Гиннеса. Эта влиятельная и жадная женщина владела миллионами, но погубила своей скупостью родных детей.

За это ее прозвали ведьмой с Уолл-стрит, о ее жизни ходят легенды, а поступки заставляют задуматься о ценности денег и их трате. OBOZREVATEL решил напомнить историю о самой богатой скупердяйке ХХ века (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Генриетта Грин (в девичестве Хауленд) родилась 21 ноября 1834 года в городе Нью-Бедфорд штата Массачусетс (США). Ее родителям принадлежал огромный китобойный флот, также они получали значительную прибыль, ведя торговлю с Китаем.

Отец и мать Гетти все время были заняты, поэтому девочку в два года отправили жить к дедушке-бизнесмену Гидеону Хауленду и тети Сильвии. Зрение у старика было слабым, поэтому, как только маленькая Гетти освоила грамоту, она стала читать ему газеты со сведениями из разных бирж. Так, под влиянием дедушки и отца, девушка увлеклась бизнесом и уже в 6 лет вместо игр в куклы с восторгом читала финансовые статьи.

Когда же Гетти исполнилось 15 лет, ей доверили почетную роль семейного бухгалтера. С детства девочка воспитывалась в строгости – она закончила религиозную школу, а затем училище для девушек из привилегированных семей в Бостоне.

Повзрослев, Гетти стала миловидной девушкой и слыла в городе самой богатой бедфордской невестой. Сначала от женихов у нее не было отбоя, но Генриетта уже тогда начала проявлять свой скверный характер. Мужчины были ей неинтересны, ведь, считала она, все они хотели получить только ее наследство.

Хотя с виду девушка была больше похожа на сироту, чем на дочь миллионера: говорят, что она ходила в заношенных до дыр черных платьях, которые никогда не стирала, носила туфли со стоптанными каблуками и даже нечетные носки.

Как-то отец решил вывести ее в свет и отправил в Нью-Йорк, дав $1000 на новый гардероб. Но вернулась Гетти в том же старом платье, радостно сообщив, что вложила деньги в банковские акции.

Когда Генриетте исполнился 31 год, отец умер и оставил ей небывалое по тем временам состояние – $6 миллионов, в пересчете на современные деньги – $100 млн.

В 33 года женщина вышла замуж за мультимиллионера и инвестора Эдварда Грина. Перед свадьбой она заставила его подписать соглашение, согласно которому будущий муж не имел права взять ни одного цента из состояния невесты. Сначала мужчина отнесся к капризам Гетти снисходительно, не оценив масштаба помешательства женщины на деньгах. Но позже это дорого ему стоило. У супругов родились сын и дочь.

В то же время Генриетта с бешеной скоростью начала приумножать свои богатства за инвестиции. Ее чутье на движение рынка и колебание ценных бумаг было настолько точным, что за ней следили все игроки с Уолл-стрит. Брокеры знали – акции, которые сегодня купила скряга Гетти, завтра подскочат в цене.

Но чем больше Грин зарабатывала, тем эффектнее она демонстрировала обществу свою небывалую жадность. Отмечается, якобы женщина всю жизнь скрывалась от налогов, никогда не включала отопление и не использовала горячую воду. В магазине она брала более дешевый черствый хлеб, а своим детям покупала только поломанное печенье. Прочитав газету с биржевыми заголовками, Гетти сразу же посылала сына и дочь на улицу, чтобы они продали ее.

Однажды женщина потеряла в экипаже 2-центную марку и полночи искала ее на полу. Платить кому-то деньги Гетти не только не любила – в ресторане она могла бросить в тарелку с супом камень и учинить дикий скандал, чтобы обед достался ей бесплатно. Ее дети, как и она сама, постоянно ходили в лохмотьях.

Но апогей скупости ведьмы с Уолл-стрит случился, когда сын Нэд сломал ногу, катаясь на санках. Мать притворилась нищей и отвела ребенка к врачу для бедных в надежде сэкономить на лечении. Однако медик узнал Гетти и с гневом отказался предоставлять подобные волонтерские услуги. Тогда женщина прибегла к роковому решения лечить сына самостоятельно. Несколько лет нога Нэда не заживала, болела и в результате ее пришлось ампутировать. Мальчик был вынужден ждать полгода, пока для него изготовят простой пробковый протез в больнице для неимущих.

Разрушив жизнь сына, Гетти не пожалела и мужа – когда Эдвард после рискованной сделки обанкротился, она, конечно, не дала ему ни цента.

Умела ли Генриетта Грин вообще любить? Говорят, она не любила никого, кроме своей собаки Дэви. Американка признавалась: "Собака смотрит на меня преданно, и ей не нужны мои деньги". В то же время женщина-скряга очень боялась за свою жизнь – она ходила в гости с собственной едой и даже спиртовой горелкой для варки яиц, опасаясь отравления. Известно, что также Гетти получила лицензию на оружие и якобы никогда с ним не расставалась.

Скандальная миллионерша умерла в 81 год от сердечного приступа во время спора с гувернанткой о пользе обезжиренного молока.

Сын и дочь унаследовали ее состояние – $200 миллионов (это примерно $4 млрд по нынешним меркам). "Дядюшка Нэд", как называли потомка ведьмы с Уолл-стрит, очень быстро "спустил" свою часть наследства. Почувствовав наконец свободу от гнета ненавистной матери, он покупал дорогие автомобили и вкладывал деньги в технологические разработки. А вот дочь Сильвия, имея горький пример, всю жизнь занималась благотворительностью.

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