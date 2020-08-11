Зеленский рассказал об ипотеках для украинцев под 10% годовых

Банковские ставки по ипотеке в Украине, которые существовали ранее, были неподъемными для многих семей, однако сейчас некоторые украинцы уже взяли кредиты на жилье – под 10% годовых.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует пресс-служба на сайте ОП. Глава государства отметил, что одна из основных задач нынешней властной команды – ипотека под 10% годовых и меньше.

"Мы боролись в течение года. На это работали и правительство, и Офис, и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", – сказал Зеленский.

По информации заместителя главы Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по оказанию доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн гривен (более 200 ипотечных кредитов). К концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд гривен.

Как добавил Зеленский, ранее, до избрания президентом, он и сам оформлял ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" – 22-25%. Глава страны сказал, что высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому проценты должны снижаться до обоснованного уровня.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", – сказал глава государства.

Отмечается, что проект доступного ипотечного кредитования президент объявил в качестве приоритетного в начале года, и сейчас это только первые шаги. В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустило пилотный проект с 1 июля.

В нынешних условиях для банков доступная ипотека становится абсолютно коммерческим продуктом, в котором они заинтересованы. Растет и спрос, и количество заявок на него.

Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, например общая сумма, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки. Единственное стандартное условие – заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать кредит.

В ОП добавили, что продолжается работа над усилением защиты прав кредиторов, что снижает риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно – уменьшает их стоимость для заемщиков.

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