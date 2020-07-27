Ипотека в Украине: стало известно, почему банки не снижают ставку до 10%

Несмотря на снижение учетной ставки до 6% и стабильно невысокую инфляцию украинцам не стоит рассчитывать, что в ближайшее время стоимость ипотечных кредитов снизится до 10%.

По прогнозам НБУ, массовый запуск дешевой ипотеки может начаться в четвертом квартале 2020 года. Однако банки не спешат выполнять задачу, которую перед ними поставила украинская власть. Причина в том, что кроме процентной ставки существуют другие препятствия, говорится в публикации на "Лига. Финансы".

Риски, которых боятся банки

Отсутствие качественных заемщиков. Основная проблема – клиенты не могут подтвердить реальный доход, поэтому банк не имеет уверенности в надежности такого заемщика. Она усилилась во время коронакризиса, когда безработица выросла, а зарплаты уменьшились.

Теневая экономика. Банкиры очень осторожно подходят к проверке заемщиков. Для них очень важной стала официальная зарплата клиентов. Если человек имеет хорошую зарплату, но доля "белой" – только минималка, получить ипотеку под низкий процент ему будет трудно.

Защита прав кредиторов. Фактически речь идет о возможности банков управлять кредитным портфелем проблемных клиентов, которые не обслуживают долг. Если заемщик не возвращает кредит, банк имеет право возместить убытки за счет залогового имущества – квартиры или дома. 16 июля Верховная Рада продлила действие моратория на взыскание задолженности по валютным кредитам до 2022 года. "Если мораторий будет продлен, банки не будут заинтересованы в выдаче новых ипотечных кредитов, а запуск доступной ипотеки для населения под 10% будет невозможным", – заявляли в НБУ с решением Совета.

Риски застройщиков вроде "Укрбуда". Типичная ситуация: заемщик взял ипотечный кредит под покупку квартиры на первичном рынке, но застройщик не сдает дом в срок или вообще исчезает со средствами инвесторов. Как быть с кредитом? Долг надо обслуживать, но жилья нет. Такие ситуации не редкость: во время карантина около 20% объектов жилищного строительства было временно заморожено, прежде всего из-за недостаточного запас ликвидности застройщиков, преимущественно в экономсегменте.

Чтобы нивелировать эти риски, банки вынуждены держать процентные ставки более высокими. В публикации говорится, что банки уже снизили ставку по ипотечным кредитам до 13-14% (плюс комиссии, страховки и прочие выплаты).

"Еще в началу 2020 года ставки по ипотечным кредитам достигали почти 20% годовых. Снижение ставок очевидное. Однако банки не уверены в сохранении нынешних экономических условиях дольше, чем на год. Поэтому и делают поправку на риск, привязывая ставку кредита к стоимости привлечения ресурсов. В условиях экономической неопределенности сложно решиться на заключение 20-летнего кредита и заемщикам. Ведь кроме низкой процентной ставки потенциальный клиент должен иметь уверенность в наличии работы и возможности обслуживать долг. А такой уверенности украинцы сегодня не имеют", – подытожила автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью власти является снижение ставки по ипотеке до 5-7%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Он пообещал "дожать" государственные и коммерческие банки.