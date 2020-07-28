Ипотека под 10% в Украине: сколько на самом деле придется заплатить за жилье

Некоторые банки уже начали предлагать украинцам ипотеку под 10%. Однако кредиты даются с рядом особых условий, из-за чего проценты значительно возрастают.

Об этом говорится в публикации на "Лига. Финансы". Первыми шаг навстречу клиенту сделали государственные банки. К примеру, в ПриватБанке предлагают получить кредит на покупку жилья на первичном или вторичном рынке на срок до 20 лет под 9,99% годовых.

"Правда, по условиям договора такая ставка предусмотрена только в первый год действия договора, а в дальнейшем она составит UIRD 12М +4%. Это означает, что процентная ставка будущих лет будет привязана к индексу депозитных ставок, а чем выше они будут, тем выше будут и кредитные ставки. Сейчас, например, при учетной ставке НБУ на уровне 6% UIRD 12М составляет 8,99%. Если бы такая ситуация сохранилась до следующего года, ставка по ипотечному кредиту составила бы 12,99% годовых", – говорится в публикации.

Однако это не все расходы по кредиту. Авторы отмечают, что реальная годовая процентная ставка существенно отличается, ведь включает и расходы на страхование, нотариальное оформление и комиссии банка. В том же ПриватБанке еще предстоит ежегодно заключать договор страхования ипотеки на сумму 0,5% от стоимости недвижимости и договор личного страхования на сумму 0,5% от суммы основной задолженности по кредиту. Также придется заплатить разовую комиссию в размере 1% от суммы кредита. Такие условия кредита банк предлагает заемщикам, которые имеют не менее 30% стоимости жилья для первого взноса.

В Ощадбанке ипотечные кредиты тоже выдают на срок до 20 лет с не менее чем 30-процентным первым взносом. При этом процентная ставка – 13,99% годовых. Сопутствующие расходы на страхование и комиссия тоже есть.

В Укргазбанке предлагают получить кредит для покупки жилья на вторичном рынке под 8,8% годовых в первый год кредита, а затем под UIRD 12М +5%. Первый взнос при этом тоже минимум 30%.

В Правэкс Банке готовы предоставить кредит под 9,99% на первые 5 лет. Первый взнос должен быть по крайней мере 40%, а разовая комиссия – 2,99% от суммы кредита. При этом реальная процентная ставка с учетом всех сопутствующих услуг составляет 13,6% годовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на снижение учетной ставки до 6% и стабильно невысокой инфляции украинском не стоит рассчитывать, что в ближайшее время стоимость ипотечных кредитов снизится до 10%.