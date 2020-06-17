Инвесторы "Укрбуда" отменили акцию под Кабмином и поставили ультиматум власти

Андрей Довгань Личные финансы 11:03, 17.06.2020 Обновлено: 11:23, 17.06.2020

Инвесторы компании "Укрбуд" заявили, что отменили митинг возле Кабмина, который был запланирован на 17 июня.

Это объяснили стремлением избежать провокаций и желанием не пересекаться с акциями, которые устроили другие организации в этот день. Заявление об этом появилась на сайте инвесторов компании.

"Мы даем шанс властям выполнить свое обещание, и решить вопрос Министерства обороны на этой неделе. В то же время мы всеми доступными методами передали сообщение в Кабмин и Минобороны, что в случае обмана, мы обязательно вернемся на улицу Грушевсього и не уйдем оттуда до принятия решения", – сказано в заявлении.

укрбуд-инвестор.укр
укрбуд-инвестор.укр

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что правительство знает о проблемах с компанией "Укрбуд" и готово вмешаться в скандал с недостроями.

Министерство обороны уже разработало проект распоряжения, который позволит решить вопрос с инвесторами "Укрбуда". Незавершенные проекты компании может достроить "Київміськбуд".

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