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19 марта • обновлено в 15:01
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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист Все статьи автора

Инвестируют в энергичных, а не наркоманов

3.5т

Не очень давно "традиционная" продажа СКВ для укрепления нацвалюты была заменена вбросом на рынок ценных бумаг, номинированных в гривне.

И инвесторы действительно их какое-то время покупали, создавая на UAH невиданный спрос.

Изначально не разделял в этой связи оптимизма, о чем писал еще в январе ("Бухгалтер" № 4’2020, с. 4).

Ну а теперь уже — прославленные ОВГЗ особо и не берут. Никто постоянную взятку, собственно, никому не обещал. В виде кредитов от МВФ — аналогично.

Это — плохо?

Это — шикарно. Ибо дает Украине редкую возможность задуматься.

И одуматься.

Соскочить с иглы. Пока МВФ не передумал и ее не вернул.

Тяжело будет только первое время. Которое важно грамотно использовать. Чтобы в дальнейшем без нее обходиться было легко.

То есть не просто снижать учетную ставку НБУ, а делать это резко настолько, чтоб и предприятия, и люди действительно, наконец, почувствовали: банковские кредиты — реально возможны. А пойдут деньги — пойдет и спрос с предложением. Это — воздух экономики.

И главное — стимулировать инвестиции. Не переток капитала / основных фондов из Украины в Украину, а именно новый капитал / новые ОФ. Льготируя при этом налоги с того, чего пока — вообще нет.

Чтобы было понятно, о чем речь, напомню анекдот.

Мальчик плачет — потерял доллар. Ему дают доллар — рыдает еще громче: "А так бы у меня уже было 2!!!".

Точно так же поступает Украина, не желая льготировать то, чего еще у нее нет: а вот кабы и инвестиции были, и потом еще полные налоги с прибыли инвесторов, то было бы больше!

Хотя без инвестиций — не будет ничего вообще. Кроме долгов.

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Автор
Александр Кирш Александр Кирш
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Украина
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