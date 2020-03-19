Не очень давно "традиционная" продажа СКВ для укрепления нацвалюты была заменена вбросом на рынок ценных бумаг, номинированных в гривне.
И инвесторы действительно их какое-то время покупали, создавая на UAH невиданный спрос.
Изначально не разделял в этой связи оптимизма, о чем писал еще в январе ("Бухгалтер" № 4’2020, с. 4).
Ну а теперь уже — прославленные ОВГЗ особо и не берут. Никто постоянную взятку, собственно, никому не обещал. В виде кредитов от МВФ — аналогично.
Это — плохо?
Это — шикарно. Ибо дает Украине редкую возможность задуматься.
И одуматься.
Соскочить с иглы. Пока МВФ не передумал и ее не вернул.
Тяжело будет только первое время. Которое важно грамотно использовать. Чтобы в дальнейшем без нее обходиться было легко.
То есть не просто снижать учетную ставку НБУ, а делать это резко настолько, чтоб и предприятия, и люди действительно, наконец, почувствовали: банковские кредиты — реально возможны. А пойдут деньги — пойдет и спрос с предложением. Это — воздух экономики.
И главное — стимулировать инвестиции. Не переток капитала / основных фондов из Украины в Украину, а именно новый капитал / новые ОФ. Льготируя при этом налоги с того, чего пока — вообще нет.
Чтобы было понятно, о чем речь, напомню анекдот.
Мальчик плачет — потерял доллар. Ему дают доллар — рыдает еще громче: "А так бы у меня уже было 2!!!".
Точно так же поступает Украина, не желая льготировать то, чего еще у нее нет: а вот кабы и инвестиции были, и потом еще полные налоги с прибыли инвесторов, то было бы больше!
Хотя без инвестиций — не будет ничего вообще. Кроме долгов.
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