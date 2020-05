Официальный "смотрящий" от Офиса президента: Баум рассказал, что только он может построить Нью-Васюки

"Благодетель", советник замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, замешанный в коррупционном скандале с поставками коронапомощи из Китая, Борис Баум теперь берется наполнять украинский бюджет. Именно такой заголовок можно было бы сделать в интервью Баума изданию "Лига.нет".

OBOZREVATEL проанализировал главные заявления скандального бизнесмена и нашел целый ряд "неточностей" в его ответах. Главное:

Баум фактически признал себя "смотрящим" за игорным бизнесом, рассказал, что разрабатывал одноименный законопроект, но умолчал об откровенном коррупционном лоббизме, заложенном в основу документа;

"волонтер Офиса президента" получил украинский паспорт недавно, но так и не поведал, почему сбежал из Латвии и отказался ли от гражданства этой страны;

заангажированный в игорном бизнесе Баум без конкурса может возглавить комиссию по надзору за этой сферой и уже собирается заниматься проектом "Инвестиционная няня", который может превратиться в централизацию коррупционных потоков ;

"благотворитель" рассказал, что его привел в Офис президента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, хотя сам п олитик выдвигал совершенно другую версию;

Баум признал, что все решения по Фонду борьбы с COVID-19, на который Офис президента собирал деньги у крупного бизнеса, принимал он, а деньги проходили через его фонд. Тем самым он опроверг заявление Кирилла Тимошенко , что Фонд работает при Офисе президента;

в интервью Борис Баум не проронил ни слова о своей связи с криминалом, российским и игральным предпринимательством, а также о былых уголовных делах.

Признал себя "смотрящим" за лотерейным бизнесом, хотя сам в нем замешен

Что рассказал "волонтер": Баум все свободное время проводит в Офисе президента, даже с журналистом для записи интервью он встретился на Банковой. Он писал законопроект об игорном бизнесе, диктовал правила и договаривался с бизнесом, львиная доля которого при миллиардных оборотах работает в тени. А еще он собрался наполнять бюджет налогами, собранными от этого вида предпринимательства.

"Объяснил, что происходит в Украине сейчас, какой это рынок, сколько недополучает бюджет. Они сказали: “Офигеть!”, задали пару правильных вопросов и спросили, могу ли я сделать то, что написал. Я ответил, могу, если будет две составляющие: ваша политическая воля, Владимир Александрович (Зеленский. – Ред.), а Давид поддержит, так как нужны голоса депутатов. С рынком я обещал договориться, по каким правилам надо будет работать", – заявил Баум.

О чем забыл упомянуть Баум:

1.Законопроект, как уверяют эксперты, написан под конкретные российские компании, которые готовятся выходить на украинский рынок. Несколько конкретных примеров:

онлайн-казино (имеют около $4 млрд в год, согласно оценкам Баума) привяжут к беттинговым компаниям;

количество лицензий для беттинговых компаний ограничат; чтобы получить разрешение, нужно будет иметь домен .ua, торговую марку;

регистрация торговой марки займет около года; успеют получить лицензию только те, кто уже работает, и те, кто заранее подготовился;

российские компании еще до того, как закон презентовали, начали открывать офисы в Киеве, переводить сайты на украинский язык;

украинские беттинговые компании, судя по всему, готовятся к продаже россиянам. Это уже прогнозируют участники рынка, для этого созданы все условия, и об этом упомянул даже Баум в своем интервью.

Подробнее о всех подводных камнях законопроекта Баума можно прочитать здесь. Главное, что стоит знать украинцам: документ лоббирует интересы конкретных компаний и, вероятно, Баум не просто так сделал такой "подарок" россиянам. Для государства-агрессора не ввели никаких ограничений, как и для офшорных компаний.

2. Баум не имеет никакого права писать законопроекты, общаться с участниками игорного бизнеса и принимать какие-либо решения, хотя делает это. Официального статуса у Бориса Баума нет. Он отвечает перед законом не как чиновник, а как обычный гражданин, его полномочия и ответственность не регламентируются украинским законодательством. Иначе как "теневой смотрящий" такую деятельность назвать нельзя.

3. У Баума есть конфликт интересов, он сам причастен к игорному бизнесу. "Волонтер" занимал менеджерские должности в российско-украинской группе VS Energy, президентом которой до сентября 2015 года был Михаил Спектор. Спектор также был владельцем отеля Premier Palace, в котором работало элитное казино в Украине. Кроме того, Баум владел кипрской фирмой First National Lotteri Ltd., которую связывают с Первой национальной лотереей в РФ. Напомним, именно россияне собираются зайти на украинский рынок. Баум также заявил о своей причастности к болгарской компании.

"Меценат" озвучил свою версию знакомства с властью, фактически опровергая слова Арахамии

Кратко о том, что сказал Баум: Он жил по-соседству с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, их дети дружили. Политик сам к нему обратился за помощью в написании законопроекта об игорном бизнесе, а после познакомил с замом главы Офиса президента Кириллом Тимошенко.

Вот его прямая речь:

"Давид рассказал, что идет в команду Зеленского, и попросил посмотреть драфт закона о легализации игорного бизнеса. Я посмотрел и написал свои рекомендации и концепцию с примерным расчетом, сколько может получать бюджет. Давиду понравилось. Он познакомил меня с Кириллом Тимошенко", – сказал Баум в своем интервью.

Кто же соврал? Еще в октябре 2019-го издание РБК опубликовало заявление Арахамии, в котором он утверждал, что "Баума дали ДРУГИЕ ЛЮДИ". Кто именно, тогда политик не уточнил, но добавил: есть и юристы от других групп. То есть Арахамия фактически признал, что Баум представляет одну из групп интересов (что допустимо, если учитываются мнения всех участников рынка, а не сам Баум для своей группы создает условия работы целого рынка).

OBOZREVATEL дословно приводит диалог Давида Арахамии с журналистами:

– Я не могу встречаться с участниками этого рынка, там половина – представители криминального мира. Один раз попробовал, мне стали слать угрозы. Я сказал: не хочу, давайте создадим рабочую группу. Андрей Астапов входит в эту группу. И Борис Баум входит.

- А Борис Баум в качестве кого?

- Это эксперт, которого дали другие люди. И есть еще 4 юриста от иных групп.

Еще немного об Арахамии. Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, Давид Арахамия либо по своей неосторожности, либо по каким-то другим причинам как минимум косвенно участвовал в лоббизме недобросовестного бизнеса. Например, его именем прикрывались бенефициары ЕДАПС, против которых по всему миру открыли уголовные производства за мошенничество, кражу средств и даже умышленные убийства. Прочитать об этом можно здесь. Теперь же именем Арахамии прикрывается Борис Баум – новый "смотрящий" за игорным бизнесом.

Анонсировал новые "хлебные должности" при Офисе президента и сказал, что игорного бизнеса ему мало

Что сказал Баум: он хотел бы занять место главы комиссии по надзору за игорным бизнесом. Но этого ему мало, в будущем Баум хотел бы заниматься "Инвестиционной няней" (проект, которые анонсировал президент и который должен позволить защитить бизнес от произвола чиновников и давления со стороны правоохранителей).

"Я честно отвечаю, что посвятить всю жизнь работе в комиссии не хочу – для меня это не так масштабно, мелко... "Инвестиционная няня". Это гениальная идея. И такие люди, как я, могут ее воплотить. Потому что доверия к эффективности депутатов и чиновников нет", – сказал Баум.

О чем не сказал "волонтер Офиса президента": конкурс на членов и главу комиссии по надзору за игорным бизнесом в законопроекте Баум не предусмотрел. Выбирать будет парламентский комитет, а назначать – Кабмин. И с обеими инстанциями, учитывая связи в Офисе президента, "волонтер" легко справится.

Борис Баум

"Инвестиционная няня" может превратиться в проект откровенного коррупционного лоббизма, когда человек с полномочиями сможет ходить по кабинетам и требовать преференции отдельным предпринимателям. Не секрет, что сейчас это делают с помощью "своих" политиков, воздействия на судебную систему и коррупционные связи. "Инвестиционная няня" может превратиться из хорошей идеи в централизацию коррупционных потоков. И желание Баума, который уже попадал в скандалы (об это позже), вызывает оправданные подозрения.

Рассказал, как получил гражданство, но промолчал о том, что судя по всему у него их два

Что говорит Баум: гражданство он получил только 16 января. Это позволило ему стать внештатным советником заместителя главы Офиса президента.

О чем промолчал Баум: в Украине двойное гражданство запрещено. А как говорится в расследовании Bihus.info, Баум имеет гражданство Латвии. Чтобы получить украинский паспорт, он должен был отказаться от иностранного. Также вызывает интерес его статус "внештатного советника заместителя главы Офиса президента". В указе о положении Офиса нет ни слова о возможности замглавы ведомства нанимать на работу советников.

Скандал вокруг масок: деньги решил собирать на собственные счета

Что сказал Баум: Офис президента собирал деньги у крупного бизнеса на борьбу с распространением коронавируса изначально на счета благотворительного фонда "Корпорация монстров". Затем решили создать новый фонд, но вместо этого воспользовались фондом Баума "Прайм".

"Оказалось, проще всего сделать новый фонд и перекинуть остатки из КМ в "Прайм". Теперь я все документы подписываю, у нас рядом склад, все идет быстрее. Последнее распределение материалов на 24 области мы обеспечили за 24 часа", – сказал Баум.

Что не сказал Баум: документально подтвержденного отчета со всеми данными о поступлениях и расходов, сертификатами и т.д. Баум так и не предоставил. Хотя это распространенная практика для всех прозрачных благотворительных фондов.

Связь с Россией и уголовные дела: о чем Баум не сказал ни слова

Баум попался на контрабанде в Латвии. "Владелец фирмы Борис Баум решил продать машину , он поручил своему же директору оформить документы для растаможки "Мерса". Автомобиль перемещался между двумя SIA, владельцем которых был Борис Баум, и одной офшоркой, представителем которой он являлся. Во время этих перемещений "Мерседеса" между фирмами и осуществлялись махинации, чтобы уйти от налогов", – пишет латвийское издание.

В РФ Борис Баум тесно связан с криминальными кругами, заявляют в СМИ. Он 15 лет занимал руководящие должности в компаниях, которые тесно сопряжены с криминальным бизнесом. Среди этих компаний "ВС Энержи Интернешнл”.

Она проходит по делу №12015000000000114 от 11.03.2015 года по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании "ВС Энерджи Интернешнл". В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица компании занимались хищением бюджетных средств: изымали капитал в пользу других лицензиатов, чтобы получить компенсации расходов, понесенных подконтрольными облэнерго.

Вопросы к Бауму от OBOZREVATEL, которые так и остались без ответа:

Правда ли, что Баум предлагал участникам игорного бизнеса заплатить по 10 млн долларов за "удобные" правила игры? Правда ли, что Баум был вынужден уехать из Латвии, чтобы избежать уголовного преследования? Нужно ли было звонить Бауму, чтобы доставлять свои грузы со средствами медицинской защиты "Мрией" и другими рейсами "с гуманитарным грузом"? И сколько стоило одобрение Баума? Когда будет полный отчет по работе фонда, который ранее требовал предоставить OBOZREVATEL?

Мы обращаем внимание Владимира Александровича, что под видом разных советников в его окружении появляется все больше подозрительных личностей. Мы уже писали о роли Ильи Павлюка в работе Офиса, но если тогда "токсичных" членов команды прятали, то открытой связью с Баумом Зеленский фактически дает ему мандат доверия и вынужден будет отвечать своей репутацией за его возможные махинации как в прошлом, так и в будущем.

