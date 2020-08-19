Давно собиралась разобраться с расчетом инфляции. Тема для меня интересная, поскольку вижу странную закономерность: с одной стороны – цены постоянно растут и это может наблюдать каждый покупатель, с другой стороны – согласно информации Государственной службы статистики, инфляция падает.

Государственная служба статистики Украины выпустила целую методичку на 49 страниц, содержащую большое количество формул и условий расчета индексов потребительских цен. Разобраться в этом документе было не так просто, но я постаралась.

Если говорить простым языком, то расчет происходит следующим образом. Сначала формируется набор базовых продуктов и услуг, далее к каждому продукту применяется весовой коэффициент и после этого происходит сравнение цен между периодами с учетом региональных, сезонных и прочих особенностей.

Самое интересное, на мой взгляд, в процессе расчета инфляции, это именно установленные и утвержденные весовые коэффициенты.

Самые высокие коэффициенты имеют следующие продукты/услуги:

• Хлеб – 3,043%;

• Свинина – 3,04%;

• Колбасы – 3,76%;

• Табачные изделия – 3,23%;

• Алкоголь – 4,872%;

• Фармацевтическая продукция – 4,437%;

• Топливо и масла – 3,15%;

• Проезд в автодорожном городском транспорте -3,21%.

При этом совсем невысокие весовые коэффициенты имеют такие продукты/услуги:

• Рис – 0,476%;

• Мука – 0,449%;

• Говядина - 0,242%;

• Маргарин – 0,141%

• Ягоды – 0,229%;

• Капуста – 0,35%

• Мед – 0,255%

А также крупы, кефир, йогурты, оливковое масло, виноград, арбузы, сухофрукты, огурцы, помидоры, лук, кондитерские изделия, одежда, обувь, бытовые товары и прочее.

Что это означает? Все очень просто. Чем меньше весовой коэффициент, тем меньшее влияние на уровень инфляции оказывает повышение цены на данный товар. Например, увеличение цены говядины (даже существенное) практически никак не повлияет на инфляцию. Зато существенное повышение цены на хлеб (что маловероятно из-за социальной значимости данного продукта), серьезно усилит инфляцию.

Также важной ошибкой подсчета инфляции является тот факт, что в ее расчет берется изменение цен огромного количества товаров, как первой необходимости, так и товаров, которыми человек может никогда не пользоваться. Объединение этих показателей дает нам "среднюю температуру по палате". Условно, в ситуации, когда коммуналка растет, а цена бензина падает, инфляция может показать свое снижение.

Безусловно, кто-то может подумать, что неправильный расчет инфляции никак на него не влияет. Но это не так. Он влияет на вас очень сильно. Это очень важный показатель, на основе которого происходит формирование государственного бюджета. А это означает: чем меньше уровень инфляции, тем меньше индексация зарплат, пенсий и социальных пособий.

В свете изложенного, расчет индекса инфляции выглядит достаточно спорным. А значит, спорными выглядят и заявления чиновников относительно достигнутых ими результатов по преодолению инфляции.

Стоит ли тогда учитывать колебания этого показателя, говоря о росте или снижении благополучия граждан?