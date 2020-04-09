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10 апреля • обновлено в 01:56
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Индексация пенсий украинцам: министр назвала точную дату

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В Украине планируют провести индексацию пенсий на 11% уже 1 мая 2020 года.

Об этом в четверг, 9 апреля, в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявила министр социальной политики Марина Лазебная (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"У нас есть порядок индексации, принятое решение правительства. Поэтому все в полном объеме будет выполнено", – сказала она.

Индексация пенсий

Индексация пенсий

Иллюстрация

Наталья Мосейчук, ведущая ток-шоу, и Марина Лазебная

Наталья Мосейчук, ведущая ток-шоу, и Марина Лазебная

Скрин видео

Под индексацию, как отметила министр, не попадают свыше двух миллионов пенсионеров, а потому им сделают доплаты.

"Мы сделали такую комбинированную систему, чтобы в индексацию попало пусть не семь, а 8,5 миллионов пенсионеров будет охвачено программой", – сообщила Лазебная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года начнется выплата дополнительной тысячи гривень, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

На период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически, говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики.

Пенсионный фонд Украины уже перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357 тысячам человек, средний размер повышения – 170,80 гривень.

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Читайте все новости по теме "Повышение зарплат и пенсий" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Повышение зарплат и пенсий Пенсия в Украине
Персона
Марина Лазебная
Место
Украина
Теги
Экономика Украины видео пенсии Министерство социальной политики
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