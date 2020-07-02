Идея Банк раздает кредиты для бизнеса с уникальными условиями: сколько стоит

Идея Банк объявил о запуске нового кредита для бизнес-клиентов "Легкий бизнес", со льготными условиями погашения. В первые три месяца клиенты будут платить только комиссию за выдачу и использование средств, без погашения тела кредита.

Решение о выдаче кредита будут принимать очень быстро — в течение суток. Объем кредитных средств может составлять до 500 тыс. грн, срок предоставления — до 36 месяцев.

Важное условие к заемщику — активное ведение бизнеса в течение одного года до момента подачи заявления в банк.

Среди дополнительных преимуществ продукта — возможность дистанционного заказа и оформления, бесплатное открытие счета, отсутствие абонплаты за РКО три месяца, бесплатная выдача карты Business Card. Эта бизнес-карта с технологией бесконтактных платежей Contactless от Mastercard – простой и удобный прямой ключ к счету 2600, дающий предпринимателю круглосуточный доступ к средствам на счете и возможность рассчитываться напрямую онлайн и оффлайн.

Business Card от Идея Банка

“Мы видим, что наши клиенты – малый и микробизнес – активны даже во время пандемии, быстро принимают решения, оперативно адаптируются к новым реалиям. Наша цель сегодня — помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина и предоставить удобные антикризисные условия финансирования. Именно поэтому мы инициировали запуск нового облегченного кредита, который позволит предпринимателям и компаниям пройти трудные времена с нашей профессиональной поддержкой. Мы уверенно движемся к созданию целостной экосистемы для наших клиентов, где банк — не только финансовый партнер, но и уместное дополнение в их повседневной деятельности. Мы готовы поддержать все сферы услуг, производства и торговли, в частности, магазины, салоны красоты, стоматологии, франчайзинг и прочее”, — отметила Юлия Соколова, директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества. Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша). Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.