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Идея Банк предлагает предпринимателям кредит "На развитие бизнеса"

Личные финансы
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Идея Банк предлагает предпринимателям кредит 'На развитие бизнеса'

Кредиты для бизнеса.

Идея Банк внедряет новый кредит "На развитие бизнеса" для предпринимателей, которые работают более 1 года. Его цель – помочь бизнесу использовать собственный потенциал для развития даже в текущих непростых обстоятельствах.

"Малый и микробизнес требуют особого внимания банков в период турбулентных изменений. Тем более, что для многих из них эти изменения – благодаря собственному упорству и изобретательности – еще и возможность развития в новой или смежной нише. Естественно, что для этого им нужны свободные средства. Именно поэтому мы, как надежный партнер и финансовый эксперт, сформировали и предлагаем предпринимателям новый кредит, который позволяет не останавливать планы на развитие. Среди традиционных банковских сервисов мы предлагаем клиентам удобные решения в обслуживании, благодаря которым они могут не отвлекаться на решение финансовых вопросов, а сосредоточиться на развитии собственного дела", – отмечает директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Юлия Соколова.

Идея Банк позаботился об удобстве оформления и обслуживания кредита. Новое предложение предусматривает:

  • Привлекательную процентную ставку по кредиту;

  • Быстрое (до 1 часа) принятие решения о выдаче кредита;

  • Выплату кредита аннуитетными (равными) платежами;

  • Удобство погашения кредита (договорное списание с текущего счета);

  • Возможность досрочного погашения.

Срок, на который выдается кредит "На развитие бизнеса", – от 12 до 36 месяцев. Минимальная сумма – 75 тыс. грн, максимальная – 500 тыс. грн.

Предусмотрены комиссии: за выдачу кредитных средств (0,99%) и ежемесячная за обслуживание кредита (2,2%).

Для оформления нового кредита нужно предоставить банку следующие документы: паспорт, ИНН, финансовую отчетность за четыре квартала, выписку с текущего счета (в том числе открытого в другом банке) за период не менее шести последних месяцев. Не предусмотрено обеспечение и выезд на бизнес.

Кредитные средства зачисляются на счет 2600. Воспользоваться деньгами можно безналично либо получив наличные с помощью Business Card от Идея Банка.

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