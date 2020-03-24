Худшее впереди: до какой отметки может дойти курс доллара в Украине

В Украине курс доллара при позитивном сценарии может достигнуть 30 грн/$, при этом падение ВВП достигнет 4-5%.

Об этом со ссылкой на аналитиков говорится в материале OBOZREVATEL. Если карантин продлится до 3 месяцев, тогда курс доллара достигнет 30 грн/$, инфляция будет на приемлемом уровне в 5%, а ВВП сократится на 4%.

Негативный прогноз предполагает курс в 35 грн/$ и падение экономики почти на 9%. Если подытожить все прогнозы, экономика ЕС упадет на несколько процентов, Китай будет расти невысокими темпами, а Украина упадет в лучшем случае на 5%,

Как рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик Егор Комов. Сейчас очень популярно сравнение с 2008-м годом, но Украина пережила и более критическую ситуацию в 2014-2015-х. "Переживем и это", – уверен Мазуренко.

К слову, согласно данным Госстата и оценкам профильных экспертов, в ресторанно-гостиничном бизнесе, развлекательной сфере (концерты, лекции), услугах, продажах, перевозках, туризме временно работы только официально лишились более 550 тыс. человек. Покамест на время карантина. И это без учета "теневого рынка". Продажи техники, ремонты, сфера красоты – закрылось все.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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