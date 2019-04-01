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Холодницкий задекларировал 2,4 млн зарплаты за 2018 год

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес в электронную декларацию за 2018 год 2,4 млн зарплаты, полученной по основному месту работы.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций.

Помимо этого, глава САП также отчитался о 700 тыс. 975 гривен и 1 тыс. 403 евро, размещенных на банковских счетах, 34 тыс. евро и 160 тыс. долларов наличными.

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Холодницкий задекларировал 2,4 млн зарплаты за 2018 год

В соответствии с декларацией Холодницкий ездит на Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью 900 тыс. гривен и владеет квартирой в Вишневом площадью 61,1 метр квадратный и двумя земельными участками.

Назар Холодницкий

Назар Холодницкий

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, общий доход в которой составил 9,4 млн грн.

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Тема
Декларации о доходах чиновников
Персона
Назар Холодницкий
Место
Украина
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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