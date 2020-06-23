Хочу кредит под 5% от ПриватБанка: что нужно сделать?

С помощью ПриватБанка по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес может получить кредит на специальных условиях. После карантина одним дешевые деньги помогут быстрее восстановиться, а другим дадут возможность перестроить процессы и адаптироваться к новым реалиям.

OBOZREVATEL и ПриватБанк продолжают серию материалов о том, кто и на каких условиях может воспользоваться программой, и зачем она нужна. На этот раз мы расскажем о том, как получить кредит на выгодных условиях.

Под какой процент можно получить кредит?

Кредит под такой процент можно получить на инвестиции в бизнес. Изначально всем выдают "долг" под 7-9% годовых. Под 7% могут получить деньги те, у кого годовой доход не превышает 50 млн грн, а под 9% – если оборот от 50 до 100 млн грн.

То есть получить кредит сразу под 5% не выйдет. Но если ваш оборот до 50 млн грн и за первые два месяца вы создали два рабочих места, то уже на третий месяц ставка снизится до 5%. В случае с оборотом от 50 до 100 млн грн выйти на 5% удастся только после восьми месяцев.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, у вас есть теплицы, где вы выращиваете огурцы. Ваш оборот – 10 млн грн в год. Чтобы расшириться и в будущем в разы увеличить прибыль, нужно построить новую теплицу. Есть земля, человеческий ресурс, но нет 350 тыс. грн на теплицу.

Кредит банка должен покрывать до 80% расходов

Шаг первый – ознакомьтесь с условиями программы и приготовьте деньги

Для этого можно обратиться в любое отделение ПриватБанка или внимательно ознакомиться с информацией на сайте. Важно: для стартапа (предприятие работает до года) нужен бизнес-план, для работающего предприятия – стабильная выручка, прозрачные показатели, возможность погашать кредит, отсутствие уголовных преследований, плохой кредитной истории и т.д.

После этого оцените свой собственный вклад в инвестицию. Кредит банка должен покрывать до 80% расходов. Остальное нужно выделить из собственных средств. Допустим, если на теплицу вам нужно 350 тыс., то банк может выделить максимум 280 тыс. грн. Будьте готовы выложить недостающие 70 тыс.

Кроме того, если банк изучит финансовую отчетность и решит, что большой кредит выплачивать вам будет сложно, 70 тыс. могут превратиться, например, в 100 тыс., а вместо 280 тыс. банк может выделить, например, 250.

Кредит – возможность получить ресурс для развития

Шаг второй – будьте готовы предоставить залог

Как и практически с любым другим кредитом, ПриватБанк попросит залог. Это подтверждение того, что долг вы сможете вернуть, а если не вернете, то и банк, и государство, которое выделяет средства на программу "5-7-9", не останутся ни с чем. Залогом может быть недвижимость, СХТ, оборудование, депозит плюс поручительство от физического лица (если вы работаете не как физлицо-предприниматель, а юридическое лицо, то понадобится и ваше (собственника) поручительство).

Количество новых рабочих мест влияет на процентную ставку

Шаг третий – продумайте свои кадры

Важное условие для снижения процентной ставки – нанимать новых сотрудников и создавать рабочие места. Если вы открываете теплицу, вам понадобятся новые члены команды. Лучше создать вакансию уже после оформления кредита и оперативно найти человека.

Чтобы узнать, как на процентную ставку влияет количество новых рабочих мест, ознакомьтесь с инфографикой.

Как количество новых рабочих мест влияет на процентную ставку

Кредит – возможность получить ресурс для развития. Важно при этом понимать, что полученные деньги должны приумножить доход, чтобы вы без труда не только вернули долг, но и расширили свое производство. И новая государственная программа при поддержке ПриватБанка – лучший шанс инвестировать в развитие.

Хочу кредит под 5% от ПриватБанка: что нужно сделать?

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