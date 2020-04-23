Грызли кисель и мечтали о "партийных" сладостях: блогер рассказал о конфетах в СССР

Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.

Этот факт признают даже "фанаты совка", любящие вспоминать, "как было тогда". Неудобную правду в таких рассказах не удалось скрыть и блогеру "Репортажи из СССР".

Конфеты в СССР

"Некоторые шоколадные конфеты встречались в продаже настолько редко и цену имели такую запредельную, что немногие семьи могли себе позволить насыпать этих конфет целую вазу и есть их каждый день, как какие-нибудь простенькие "барбариски", – рассказывает автор.

Конфеты в СССР

Он приводит воспоминания людей, хорошо помнящих 70-80-е годы, то есть именно тот период "изобилия", столь любимый теми, кто скучает по Союзу. Тут и там встречается слово "дефицит".

"Не знаю как у вас, а у нас в семье сладости – это была проблема. Мама от меня прятала все конфеты, правда без толку. Конфеты, хорошие, были (как и все) в дефиците. Поэтому, выстояв очереди, и купив 2-3 кило на все случаи жизни, нам (детям) выдавали по 2-3 штучки, а остальное – НЗ", – говорится в воспоминаниях одного из людей.

Конфеты в СССР

"А еще грызли брикеты сухого какао с сахаром! И кисель плодово-ягодный тоже грызли в сухом виде. До сих пор его вкус помню. Никто не грыз?", – рассказывает другой.

А вот еще одна история. "Брикеты грызть я тоже любила, особенно кофе с молоком за 7 копеек.

Еще обожала сладкие кукурузные хлопья с Буратино на коробке (маленькая такая). В ТЮЗ или Кукольный театр когда ходили – там бесплатно выдавалась карамель "Театральная" с ментолом – чтоб дети не кашляли и не мешали спектаклю, а в самолетах выдавалась кисленькая карамель "Взлетная" – обожала ее до умопомрачения", – говорится в блоге.

Конфеты в СССР

Конфеты для "номенклатуры"

Характерная деталь в этих рассказах – даже сладости в СССР были "для всех" и для тех, кто имел отношение к власти. Вот показательный рассказ.

"Самые вкусные конфеты, это без всякого сомнения "Пиковая Дама". Этих конфет в принципе не бывало в продаже, они изготавливались небольшими партиями для чиновников высокого ранга. Иногда мой дед, который работал на кондитерской фабрике, приносил страшно дефицитную у нас карамель в шоколадной начинке с крепким и терпким пахучим ликёром – ликёр не какой-нибудь "Ароматизатор идентичный натуральному", а крепкий, пожалуй, 40-градусный. Обалденные были конфеты!", – приводит еще одну историю блогер.

Конфеты в СССР

Еще одной мечтой советских детей были леденцы в виде петушков на палочке. Правда, знающие родители небезосновательно опасались их покупать.

"Вспомнил еще карамельки на палочке. Их продавали почему-то в основном цыгане. Причем лично мне родители их НИКОГДА не покупали. Аргумент – цыгане руки никогда не моют, у них насекомые и т. д. А как же хотелось этого петушка, лисичку, зайца... Уже чуть позже мне рассказали – у меня подруга летом жила в деревне у бабушки, там было много цыган, они-то и делали этих петушков. Так она рассказывала, как эти конфеты делали гладкими и блестящими – их просто облизывали. Так что наши родители были правы, не покупая нам эту антисанитарию", – делится воспоминаниями другой человек.

Конфеты в СССР

Что-то качественное люди могли купить, попав по командировке в большие города. Стоит обратить внимание в этом рассказе, как людей удивило отсутствие очереди в магазине. И что просто хорошие сладости они называют "неслыханной роскошью"

"Мы с мамой однажды ездили по каким-то делам в Москву (из области), зашли в магазин где-то в районе зоопарка, а там – неслыханная роскошь! В свободной продаже, без очередей и прочего лежат конфеты "Суфле" – черносмородиновое и абрикосовое по цене около 7 руб. за кг. Мама согласилась взять немного, но в обмен на обещание до конца месяца ничего не просить – ни мороженого, ничего... Как я потом ела эти конфеты! По штучке в день, слизывая сначала шоколад, а потом съедая маленькими кусочками само суфле", – такой вот рассказ.

Конфеты в СССР

Если же семья не могла купить хороших конфет (а стоимость 7 рублей/кг при средней зарплате в 120 рублей – это очень немало), то дети довольствовались соломкой, пряниками или коржиками с повидлом.

"Помню в детстве сгущенку из кладовки вытащила, и, не умея открывать открывалкой, просто сделала в ней отверстие, выпив половину, больше осилить не могла и спрятала ее за шкаф. Прошло недели две. Мама решила навести порядок и нашла ту злосчастную банку, которая уже плесенью покрылась ( я и забыла про нее) и спрашивает меня - это твоя работа? - Нет, - говорю я. Короче, она решила, что это был мой отец и поругалась с ним, а я призналась только спустя 10 лет... Смеялись и вспоминали вкусную сгущенку, которую "съел" мой отец", – приводит автор еще одно воспоминание.

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