Группа "ТАС" предоставила финансовую помощь АО "Укрпластик"

В условиях экономического кризиса Группа "ТАС" активно поддерживает украинский бизнес, инвестируя в его развитие финансовые ресурсы. В частности, на днях компания стала финансовым партнером АО "УКРПЛАСТИК", подписав соглашения с предприятием о рефинансировании его долга и дополнительной ликвидности.

Финансовая санация предприятия при поддержке Группы "ТАС" позволит АО "Укрпластик", которое ранее являлось крупнейшим в Восточной Европе производителем гибких упаковочных материалов для пищевой, косметической, фармацевтической и других отраслей экономики, перейти от финансовой задолженности перед банками к стадии восстановления операционной деятельности.

"Группа "ТАС" в своей деятельности основывается на принципах экономического патриотизма и считает, что поддержка отечественного производителя является важнейшим условием выхода из экономического кризиса, связанного с распространением пандемии СОVID-19 и негативными экономическими тенденциями на глобальных рынках", – подчеркнул акционер Группы "ТАС" Сергей Тигипко.

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По его словам, предоставив Укрпластику возможность финансовой реструктуризации долгов и продолжения его хозяйственной деятельности, "ТАС" дает шанс украинскому предприятию восстановить свое производство и вновь занять лидерские позиции в своем сегменте на европейских рынках".