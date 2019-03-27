Гройсман поручил разобраться: для Медведчука и Бойко открыли прямой рейс в Москву

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко летали на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым напрямую из Киева в Москву, нарушая запрет на прямое авиасообщение со страной-агрессором.

Об этом на заседании правительства 27 марта сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Так, 22 марта Бойко и Медведчук вылетели из Киева (аэропорт "Жуляны") в Москву, а в 23:25 тем же маршрутом вернулись из России, нарушая запрет на прямые перелеты. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться, кто принял соответствующее решение и почему разрешили украинским политикам нарушить запрет на прямые перелеты.

ТАСС

"Я на основании ваших слов (Авакова - ред.), просил бы дать поручение правительства "Госавиаслужбе", пограничникам, "Укравиаруху" проверить, кто действовал и в каких границах, где были допущены нарушения закона Украины, с соответствующим информированием Кабинета министров Украины", – сказал премьер.

Отметим, еще 25 октября 2015 года вступил в действие взаимный запрет на полеты авиакомпаний России и Украины между двумя странами. Первой такое решение приняла украинская сторона в связи с фактическим военным нападением РФ, аннексией Крыма, угрозой террористических атак. Украинцы могут летать в Россию с пересадкой в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук отбыли в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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