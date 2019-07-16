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Гройсман пообещал снижение цены на газ в Украине и объяснил почему

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В правительстве уверяют, что цены на газ в Украине должны снижаться, поскольку они опустились в Европе.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Укринформ". "Я поддерживаю снижение цен на газ. Все, что я смог для этого сделать в рамках полномочий Правительства — цены начали снижаться с мая. Цены действительно в Европе упали, они должны падать в Украине", - сказал Гройсман.

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Цена на газ

Цена на газ

Obozrevatel

Он напомнил, что в 2008 году премьер-министр Юлия Тимошенко подписала меморандум с Международным валютным фондом.

"Там она взяла на себя обязательства, что украинский газ будет стоить столько, сколько он стоит в Европе. Потом она это выполнила только на 50%", - отметил Гройсман.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 4 905,67 гривни за тысячу кубометров. Это без учета НДС, наценки поставщика и стоимости доставки. Конечная цена голубого топлива в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что цены на газ для населения в Украине в июле снизятся вслед за ценами для промышленности. Однако уже осенью голубое топливо вновь подорожает до 8-9 тыс. грн за тысячу кубометров.

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Тема
Цена на газ
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
Гройсман газ
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