Украина провалилась в индексе Биг Мака: почему хотят обрушить гривню и что будет с долларом

Украинская гривня вошла в топ-5 самых недооцененных валют мира. По оценкам издания The Economist, доллар должен стоить около 10 грн. При этом бюджет страны верстался с учетом 30 грн/$, и к такому показателю призывает приблизиться президент Владимир Зеленский.

О том, почему, несмотря на недооцененность, украинскую валюту хотят обрушить и какая ее реальная стоимость – читайте в материале OBOZREVATEL.

Гривня – одна из самых недооцененных валют мира. Это значит, что курс должен быть другим?

Вовсе нет. В первую очередь, стоит понимать, что индекс Биг Мака очень условно показывает "реальную стоимость" валюты. The Economist просто сравнивает стоимость бургера в США и в Украине. Они предполагают, что в долларах цена должна быть одна и та же.

В американском ресторане за Биг Мак просят $5,71, а в Украине 59 грн. То есть курс якобы должен быть 10,33 грн/$. Но это оценка очень примерная, она показывает всего лишь покупательскую способность гривни по отношению к доллару.

Это не значит, что валюта должна столько стоить, или что на этот рейтинг должен кто-либо равняться. Сейчас курс доллара определяется ситуацией на валютном рынке – балансом между спросом и предложением.

"Курс определяется балансом спроса и предложения. Индекс Биг Мака это очень условный показатель, который нельзя воспринимать как "реальный", "справедливый" курс", – рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Если гривня недооцененная, почему она продолжает еще сильнее падать?

Летом несколько лет подряд курс доллара в Украине снижался. В этом же году произошло все наоборот. И дело не столько в пандемии коронавируса, которая ударила по существующей экономической модели, сколько в ситуации вокруг увольнения главы НБУ Якова Смолия.

Сразу после новости об отставке доллар подорожал на 40 коп./$. Теперь же валюта уверено перешагнула отметку в 27,6 грн/$. Плавная девальвация продолжится и дальше. К концу июля американская валюта может стоить около 27,7 грн/$, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его оценкам гривня может потерять около 50 копеек, что можно считать ощутимой девальвацией за такой короткий период времени.

Одна из причин такой девальвации, добавляет аналитик, это страх перед новой политикой Национального банка под руководством назначенного на днях Кирилла Шевченко. В Раде он заявил, что будет сохранять финансовую стабильность, но при этом пообещал создать фундамент для экономического развития. Означает ли это, что он пойдет на ускорение инфляции и девальвацию гривни для увеличения выручек и экспортной прибыли бизнеса, неизвестно.

"Даже не столько само это решение, сколько ставшие известными проблемы с независимостью НБУ. В худшем случае это может привести к сворачиванию сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, росту доходности облигаций в национальной и иностранной валюте, негативным рейтинговым действиям со стороны международных рейтинговых агентств", – отмечает эксперт.

И что будет с курсом до конца года?

Владимир Мазуренко уверен, что стоимость гривни в конце 2020-го может достигнуть отметки в 31 грн/$. Постепенно валюта перейдет несколько знаковых отметок и закрепится в новом коридоре.

"Тут есть две стороны. Экспортеры хотят высокий доллар, правительство хочет высокий доллар. А импортеры и население не хотят. Правительство якобы думает о населении, но всегда должно заботиться о бюджете. Их логика вполне понятная. Если не будет среднего по году курса в 30 грн, то не будет и выполненного бюджета. Уже сейчас, чтобы иметь такой показатель, нужно достигнуть 30 грн, а потом перевалить курс до 31 грн/$", – рассказывает аналитик.