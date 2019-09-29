"Готовы платить за обучение": озвучены ожидания работодателей в Украине

Многие работодатели в Украине готовы платить за обучение своего персонала.

"Дешевле вырастить своего классного специалиста, чем покупать его на рынке", – рассказала эксперт по трудоустройству, HR-специалист Валентина Бардадым в эфире ObozTV. Она пояснила, что кандидатам важно правильно преподносить свои недостатки или нехватку опыта при устройстве на работу.

Бардадым посоветовала соискателям говорить на собеседовании не о своих "минусах", а о "сторонах, которые нужно развивать".

"Вы говорите: у меня нет слабых сторон. У меня есть стороны, которые я могу развивать. Я готов развиваться в том или ином направлении, мне интересно то или это. Т.е. вы должны знать, где и что у вас "провисает" и что нужно "подтянуть", – объяснила эксперт.

"Если вы озвучиваете это на собеседовании, то работодатель уже знает, что у вас классный опыт работы, и вы можете быть ему полезны… Но в вас нужно немножечко вложить, чтобы развить профессиональные или личные навыки, которых у вас не хватает", – добавила она.

По мнению Бардадым, сегодня один из самых востребованных soft skills (социально-психологических навыков и компетенций) – это умение учиться.

"Если вы можете самостоятельно учиться – знаете, где об этом почитать, где увидеть… Если вы не ленитесь и не сидите просто так в интернете, а что-то изучаете – то вы действительно профессионально можете дотянуться до того, чего вам не хватает", – заверила HR-менеджер.

Кроме того, по ее словам, высоко ценятся такие навыки как гибкость и адаптивность.

Умение учиться – один из ключевых и наиболее необходимых навыков Bigstock

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