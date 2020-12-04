Врач – о зарплатах медиков в Украине и Польше: за 400 тысяч я сам поеду туда работать

Учитывая проект государственного бюджета на 2021 год, украинским врачам не стоит ожидать зарплат, которые ранее обещал президент Владимир Зеленский.

Такое мнение в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" высказал президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 3 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Врач сравнил уровни планируемых на следующий год зарплат в Украине и в Польше и сказал, что готов и сам поехать работать в больницы страны-соседки.

Дубров назвал вопрос заработной платы медиков очень важным. Он отметил, что все министры, кроме главы Минздрава Максима Степанова, поддержали проект бюджета, который предусматривает сокращение финансирования.

"Проект бюджета включает финансирование не 296 млрд, а 156 млрд гривен", – сказал медик.

"Я так понимаю, что вопрос о том, что обещал президент в Верховной Раде 20 октября – зарплата врачам 23 тысячи гривен, среднему персоналу 17 тысяч, младшему медперсоналу 12 тысяч гривен – в этом не будет", – отметил Дубров.

Он рассказал, что тем временем Польша приглашает анестезиологов на работу за 200 злотых в час (чуть больше 1,5 тысячи гривен).

"Это при работе на ставку-полторы – 300-400 тысяч гривен", – сказал врач. По его словам, власти Польши вдвое увеличили выплаты для работников медицины.

"На сегодня Польша сделала зарплату для своих врачей на уровне зарплаты врачей Германии. Если мы будем получать так, как мы получали без надбавок 300%, 8–9 тысяч, то за 400 тысяч я сам поеду в Польшу работать", – заявил Дубров.

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