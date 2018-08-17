В Украине хотят отказаться от централизованного нагрева воды: названы плюсы и минусы

Украина для повышения энергоэффективности должна отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного, как это сделали ведущие страны Европы.

Об этом заявила в эфире ObozTV член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, комментируя соответствующее предложение вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

По ее словам, отказаться от централизованного горячего водоснабжения надо было еще 20 лет назад.

"В любом городе Европы, тем более – в столицах стран, на сегодняшний день есть система зонирования и практически отсутствуют централизованные поставки горячей воды. Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили", - подчеркнула эксперт.

"Любая столица рассчитывает в зависимости от плотности населения, каким образом построить систему горячего водоснабжения. Или это индивидуальная установка котельного оборудования в квартирах, или это идет на дом, на район, на квартал. Все рассчитывается в зависимости от особенностей и факторов, присущих для отдельного района или города. Поэтому я считаю, что это очень хорошая инициатива", - пояснила она.

Комментируя возможные риски такого шага, Яковлева отметила: "Что может быть плохого? У нас бывает, когда идея гениальная, а исполнение - "народное", непрофессиональное".

При этом эксперт напомнила, что с принятием нового закона о жилищно-коммунальных услугах владельцы многоэтажек являются хозяевами своих домов.

"Я думаю, что мы выберем для себя наилучшие варианты - или строительство теплового пункта, или объединение нескольких домов, или для квартала", - заключила она.

Централизованное гарячее водоснабжение - это когда система получает тепло от котельных или центральных тепловых пунктов. Автономное гарячее водоснабжение предусматривает использование водонагревателей, которые представляют собой автономное оборудование, в котором осуществляется нагрев горячей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе рассказал, когда украинцы смогут меньше платить за водоснабжение.