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МирСпорт

В Украине хотят отказаться от централизованного нагрева воды: названы плюсы и минусы

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Украина для повышения энергоэффективности должна отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного, как это сделали ведущие страны Европы.

Об этом заявила в эфире ObozTV член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, комментируя соответствующее предложение вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

По ее словам, отказаться от централизованного горячего водоснабжения надо было еще 20 лет назад.

"В любом городе Европы, тем более – в столицах стран, на сегодняшний день есть система зонирования и практически отсутствуют централизованные поставки горячей воды. Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили", - подчеркнула эксперт.

"Любая столица рассчитывает в зависимости от плотности населения, каким образом построить систему горячего водоснабжения. Или это индивидуальная установка котельного оборудования в квартирах, или это идет на дом, на район, на квартал. Все рассчитывается в зависимости от особенностей и факторов, присущих для отдельного района или города. Поэтому я считаю, что это очень хорошая инициатива", - пояснила она.

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Комментируя возможные риски такого шага, Яковлева отметила: "Что может быть плохого? У нас бывает, когда идея гениальная, а исполнение - "народное", непрофессиональное".

При этом эксперт напомнила, что с принятием нового закона о жилищно-коммунальных услугах владельцы многоэтажек являются хозяевами своих домов.

"Я думаю, что мы выберем для себя наилучшие варианты - или строительство теплового пункта, или объединение нескольких домов, или для квартала", - заключила она.

Централизованное гарячее водоснабжение - это когда система получает тепло от котельных или центральных тепловых пунктов. Автономное гарячее водоснабжение предусматривает использование водонагревателей, которые представляют собой автономное оборудование, в котором осуществляется нагрев горячей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе рассказал, когда украинцы смогут меньше платить за водоснабжение.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Мария ЯковлеваГеннадий Зубко
Место
Украина
Объекты
ЖКХэнергоэффективность
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Правильно .можно еще халодную воду отключить. Свиньям мытся вредно пусть чешутся
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
еще на заре "демократии"обратил внимание ..на так наз домашнюю обувь и одежду..европейцев,ну при "тоталитаризме",,то зимой на ночь в котел два ведра антрацита засыпал и плюс двпдцать восемь,при открытых форточках,в хате в трусах ходиш,потом газ провели,еще лучше ,ни с углем ни со шлаком заблты нет,включил осенью котел и до весны ..а приезжали австрияки ,как тогда говорили .по обмену опытом,то по их словам плюс двенадцать,в доме ,и только тогда включают отопление,нет включить можно хоть летом,но это глворили очень длрого..ну вот как то так ..как говорится ..любы Боже правду..
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batiscaf 1
batiscaf 1
Праильна! Зачем жечь за госсчёт топливо для быдла? (а что тогда оттуда останется на разворовать?) Пусть те, кто побогаче, легко купят себе и оборудование, и горючее, а те, кто победнее (быдло) обойдутся и вообще без обогрева. Пусть по осени сушёный бурьян запасают и в щепочницах жгут. Американского шерифа проблемы украинских индейцев не ипут.
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Попова Ольга
Попова Ольга
batiscaf 1, ПРОЩАЙ НЕМЫТАЯ РОССИЯ ,СТРАНА РАБОВ И ХОЛУЕВ , ПОПРОЩАЛАСЬ УКРАИНА С ПАРАШЕЙ ТАК ОНО БЫДЛО ДАЖЕ ВОЙНОЙ ПОШЛО ,ПЯТЫЙ ГОД ГНОЙНОЕ БЫДЛО ВОЮЕТ 155 ТЫСЯЧ НАЕБНУЛОСЬ ,А ОНО НЕМЫТОЕ ЛЕЗЕТ
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