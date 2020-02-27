Главная Новости
27 февраля • обновлено в 21:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Гончарук жестко пригрозил украинцам, которые не платят налоги. Видео

3.1т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о борьбе с украинцами, которые отказываются честно платить налоги.

В коротком видео, которое глава Кабмина опубликовал на своем Telegram-канале, он предупредил, что таких "хитрецов" ждут серьёзные проблемы.

"Идея очень проста: украинское правительство, украинское государство должны защищать бизнес, который работает "в белую", по-честному.

Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких хитрецов мы обнаружим и работать им точно будет не комфортно", – сказал Гончарук.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

kmu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне Гончарук рассказал, как собрался "мочить" коррупцию. При этом он заверил, что коррупцию на самом высоком уровне уже победили.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Работа в Украине Налоги в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
31
24
Смешно
1
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Пойди и скажи своему приЗЕденту именно то же самое! И проверьте нынешний "убыточный " квартал бедняков!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фомин Андрей
Фомин Андрей
Все так и побежали платить налоги :)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
в так наз "бизнес",идут те,кто хочет срубить бабла,по быстрячку,а пахать ну нах.,кто хочет работать,тот идет на терминал ,и как юла бегает с рулоном стреч пленки ,вокруг палет,по двенадцать часов в сутки,что потом после смены,еще часа три в голове винты идут..,или на стройку ведра таскать с раствором,пятнадцати литровые..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги