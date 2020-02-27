Гончарук жестко пригрозил украинцам, которые не платят налоги. Видео

Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о борьбе с украинцами, которые отказываются честно платить налоги.

В коротком видео, которое глава Кабмина опубликовал на своем Telegram-канале, он предупредил, что таких "хитрецов" ждут серьёзные проблемы.

"Идея очень проста: украинское правительство, украинское государство должны защищать бизнес, который работает "в белую", по-честному.

Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких хитрецов мы обнаружим и работать им точно будет не комфортно", – сказал Гончарук.

Алексей Гончарук kmu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне Гончарук рассказал, как собрался "мочить" коррупцию. При этом он заверил, что коррупцию на самом высоком уровне уже победили.

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