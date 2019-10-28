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28 октября • обновлено в 06:30
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Гончарук сказал, что будет с субсидиями в Украине

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В Украине до конца 2019 года не уменьшат размер субсидии. Это касается и всего отопительного сезона.

Об этом заявил глава Кабинета министров Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера", новый выпуск которого был опубликован в Facebook.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили", – заявил Гончарук.

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Он добавил, что принцип оформления субсидий в 2020 году также не изменится. По словам премьера, правительство нацелено на показатель, при котором семья будет тратить не более 15% общего дохода на коммуналку.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что в Украине поменялись правила получения субсидий: с одной стороны, процедура оформления льгот стала проще и удобнее, а с другой – оформить помощь стало немного сложнее.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Вірю кожному слову, адже нові обличчя не можуть обманювати. Чи все таки зможуть, якщо напружаться?
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