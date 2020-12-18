Голубовская заявила, что в Польше украинским врачам не нужно подтверждать диплом: Шмыгаль ответил

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская предостерегла от массового выезда украинских врачей в Польшу, потому что в нашей стране в таком случае некому будет лечить пациентов.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" она заявила, что для работы там медикам даже не нужно подтверждать диплом. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг это (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Подавляющее большинство врачей хотят получать "белую" зарплату и не заглядывать в карман нищему населению", – отметила Голубовская.

По ее словам, 80% выпускников медицинских вузов в Украине не хотят работать в нашей стране или же не видят себя в этой сфере.

"Нас просто некому скоро будет лечить. Это страшные вещи", – отметила инфекционист.

В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что информация о дипломах неправдива.

"Я вчера говорил с польским премьер-министром. Вот эта информация о том, что не надо подтверждать диплом, просто сел и приехал и работаешь – это не правда, не все так просто, не сильно кого-то где-то ждут", – заверил он.

При этом он признал, что определенное количество врачей все же уедут за границу, но это, по мнению премьера, не зависит от коронавируса. Шмыгаль пояснил, что есть молодые специалисты, которые мечтают уехать.

"То есть они так строят свою стратегию на жизнь и это открытый мир. Это открытая конкуренция. Но несомненно – мы должны создать здесь условия, чтобы у большинства врачей не было желания выезжать на заработки за границу", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша якобы отменила подтверждение дипломов для украинских медиков, из-за чего любой медицинский сотрудник может переехать в соседнюю страну и зарабатывать в разы больше.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине уволились уже около 34 тысяч медработников.

Глава Минздрава Степанов считает, что зарплаты украинским врачам в 2021-м году необходимо повысить до 23 тыс. грн, медсестрам до 17 тыс., а санитаркам– до 12 тыс.